بلال محمد

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر والسودان، ضمن مواجهات الجولة الاولى من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك الجزائر والسودان، في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة كل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

ويدخل المنتخب الجزائر البطولة بمعنويات مرتفعة، وسيعمل محاربو الصحراء على التكشير عن أنيابهم مبكرًا في البطولة، في محاولة منهم لتحقيق اللقب الغالي، على الجانب الآخر سيعمل المنتخب السوداني، على الظهور بشكل مميز والتسلح بكل قوته للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره نحو بطاقة التأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة بتوقيت المغرب والجزائر، الخامسة بتوقيت مصر والسودان.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة 2025 عبر قنوات beIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    الجزائر - السودانالأربعاء 24  ديسمبر 2025،
    16:00 المغرب والجزائر، 17:00 السودان ومصر    		beIN Max 1مولاي الحسنحسن العيدروس
    beIN Max 2
    beIN Max 3

  • تشكيل الجزائر المتوقع أمام السودان في كأس أمم أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىماندريا ريان
    خط الدفاعأيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - يوسف عطال
    خط الوسطإسماعيل بن ناصر - راميز زروقي - نبيل بن طالب
    خط الهجوممحمد أمين عمورة - بغداد بونجاح - رياض محرز
