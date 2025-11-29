موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على التعاون، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة طريقه نحو الصدارة، بينما يطمح التعاون إلى تحقيق الانتصار لخطف المركز الثاني، ومواصلة النتائج الجيدة في الموسم الحالي.
وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.
وسوف تنقل الشبكة مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا