موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يترقّب عشاق دوري روشن السعودي مواجهة مرتقبة، حين يلتقي الأهلي مع الشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من موسم 2025-2026، على أرضية ملعب اس اتش جي ارينا.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدّم مستويات مستقرة خلال الفترة الماضية، جعلته قريبًا من دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة. ويسعى “الراقي” إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه بين الكبار، وتُبقيه في دائرة الضغط على فرق الصدارة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.

على الجانب الآخر، يخوض الشباب المباراة بطموحات لا تقل أهمية، حيث يطمح للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب في ظل المستويات المتأرجحة مؤخرًا.

وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل اختلاف الأهداف بين الفريقين، ما يُنذر بمباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع حاجة كل طرف للنقاط.

وفي السطور التالية، يقدّم لكم جول تفاصيل موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى جانب القنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.