موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يترقّب عشاق دوري روشن السعودي مواجهة مرتقبة، حين يلتقي الأهلي مع الشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من موسم 2025-2026، على أرضية ملعب اس اتش جي ارينا.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدّم مستويات مستقرة خلال الفترة الماضية، جعلته قريبًا من دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة. ويسعى “الراقي” إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه بين الكبار، وتُبقيه في دائرة الضغط على فرق الصدارة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.

على الجانب الآخر، يخوض الشباب المباراة بطموحات لا تقل أهمية، حيث يطمح للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب في ظل المستويات المتأرجحة مؤخرًا.

وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل اختلاف الأهداف بين الفريقين، ما يُنذر بمباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع حاجة كل طرف للنقاط.

وفي السطور التالية، يقدّم لكم جول تفاصيل موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى جانب القنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.

  • ما موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 فبراير 2026، على ملعب اس اتش جي ارينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السادسة إلى خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الشباب - الأهليالجمعة 13 فبراير 2026
    16:55 السعودية، 17:55 الإمارات    		ثمانيةاس اتش جي ارينا
