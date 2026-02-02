موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يترقّب عشاق دوري روشن السعودي مواجهة مرتقبة، حين يلتقي الأهلي مع الحزم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من موسم 2025-2026، على أرضية ملعب الإنماء.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدّم مستويات مستقرة خلال الفترة الماضية، جعلته قريبًا من دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة. ويسعى “الراقي” إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه بين الكبار، وتُبقيه في دائرة الضغط على فرق الصدارة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.

على الجانب الآخر، يخوض الحزم المباراة بطموحات لا تقل أهمية، حيث يطمح للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب. الفريق يدرك أن تحقيق نتيجة أمام منافس بحجم الأهلي قد يفتح له الباب للتقدم نحو مراكز أكثر أمانًا، ويمنحه زخمًا معنويًا مهمًا لبقية مشواره في المسابقة.

وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل اختلاف الأهداف بين الفريقين، ما يُنذر بمباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع حاجة كل طرف للنقاط.

وفي السطور التالية، يقدّم لكم جول تفاصيل موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى جانب القنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.