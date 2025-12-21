تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب الإنماء، لاستقبال مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد وناساف، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل النمور اللقاء بهدف مصالحة الجماهير، والتسلح بعامل الأرض والجمهور للخروج بنقاط المواجهة كاملة، من اجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

ويأتي الاتحاد في المركز الثامن ومعه ست نقاط، بينما يتذيل ناساف الترتيب دون أي نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

    موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على استاد الإنماء.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية وكذلك قنوات الكأس الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 HD لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

    يمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
    الاتحاد - ناسافالثلاثاء 23 ديسمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		beIN SPORTS 1 HDالإنماءعبد الله الغامدي

  • تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026:

    التشكيل| 3-4-3
    حراسة المرمىرايكوفيتش
    خط الدفاعسيميتش - ميتاي - مهند الشنقيطي
    خط الوسطفابينيو - كانتي - فيصل الغامدي - عبد الرحمن العبود
    خط الهجومموسى ديابي - كريم بنزيما - بيرجفاين
