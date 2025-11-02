Al Ittihad v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الانماء مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والشارقة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد المباراة، بهدف مصالحة الجماهير بعد البداية المخيبة للآمال في البطولة، والخسارة في أول مباراتين، قبل أن يفوز على الشرطة في اللقاء الأخير.

على الجانب الآخر يطمح الشارقة لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث افتتح الفريق الإماراتي، مشواره بفوز مثير على الغرافة، ثم تعادل مع السد، قبل أن يسقط أمام تراكتور، في الجولة الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    موعد مباراة الاتحاد والشارقة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، على ملعب الإنماء.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    الاتحاد - الشارقةالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		beIN SPORTS 3الإنماءعامر الخوذيري

  • تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىبريدراج رايكوفيتش
    خط الدفاعميتاج - سعد آل موسى - حسن كادش - أحمد الجليدان
    خط الوسطنجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي
    خط الهجومستيفن بيرجفاين - موسى ديابي - كريم بنزيما
