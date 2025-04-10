موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، مباراة هامة وقوية تجمع بين الفتح والاتحاد لحساب مواجهات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة قوية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي النمور الاتحادية للمواصلة في طريقه نحو لقب يحتاج الاستمرار على تقديم نفس المنوال الذي يجعله في الصدارة، ورغبة "فتحاوية" في تحسين مركزه السادس عشر والفكاك من معركة الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.