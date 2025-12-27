يستضيف الهلال، نظيره الشباب، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة في المركز السابع وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي في ظل ابتعاد النمور عن المنافسة على اللقب بشكل كبير من أول الجولات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.