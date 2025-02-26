موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الأخدود في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يطمح الاتحاد في مواصلة مسيرته في دوري صعب للغاية تواجهه فيه منافسة شرسة مع الهلال، الذي يريد بدوره الحفاظ على لقب دوري روشن الذي يحمله.

النمور يتصدرون الدوري السعودي رغم التعثر أمام الخليج بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن لا يزال مبتعدًا بالصدارة بفارق خمس نقاط.

في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الاتحاد نظيره الأخدود، ويدخل النمور المباراة بهدف الفوز ولا شيء آخر.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والأخدود في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.