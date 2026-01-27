Goal.com
مصعب صلاح

موعد قرعة ملحق دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة ملحق دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة وموعد المباريات

ربما تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من ملحق دور الـ16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يخوض الفرق اصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور الثاني.

وتتحدد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد قرعة ملحق ثمن النهائي، وكل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

  • ما موعد قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 يوم الأربعاء 28 يناير 2026، وتقام قرعة ملحق دور الستة عشر من البطولة الجمعة 30 يناير 2026.

    وتبدأ القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

    الحدثالموعد
    قرعة ملحق دور 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026 الجمعة 30 يناير 2026
    14:00 السعودية، 13:00 مصر
  • ما هي القنوات الناقلة لقرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    يتم إذاعة قرعة ملحق الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

    كما سيتم بث القرعة عبر يوتيوب.

    الحدث القنوات الناقلة
    قرعة ملحق دور 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026 YouTube
    beIN Sports

  • ما نظام قرعة ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تواجه الفرق من المركز التاسع إلى السادس عشر، الفرق التي تحتل المراكز من السابع عشر إلى الرابع والعشرين.

    صاحبا المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقي المركزين الثالث والعشرين والرابع والعشرين بينما أصحاب المراكز الحادي عشر والثاني عشر سيواجهان صاحبي المركزين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وهكذا.

    كما أن القرعة تحدد مسار الفرق، ويمكن معرفة المنافسين المحتملين في دور الـ 16.

  • ما هي الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تأهلت الفرق التالية إلى ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026:-

  • ما هو موعد مباريات ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 17 و 18 فبراير 2026، بينما الإياب يومي 24 و 25 فبراير 2025.

    ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب18-17 فبراير 2026
    مباريات الإياب25-24 فبراير 2026

  • ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    الترتيبالفريق
    1آرسنال
    2بايرن ميونخ
  • ما هو موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 10 و 11 مارس 2026، بينما الإياب يومي 17 و 18 مارس 2025.

    دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب11-10 مارس 2026
    مباريات الإياب18-17 مارس 2026
