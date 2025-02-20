موعد قرعة دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة دور الـ 16 فى الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة الدوري الأوروبي من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من دور الـ 16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي البطولة الثانية من حيث القوة على الصعيد الأوروبي.

تعتبر قرعة دور الـ 16 واحدة من أكثر اللحظات انتظارًا في البطولة، حيث يتم تحديد المواجهات التي قد تجمع بين كبار المسابقة، وهذه القرعة لا تحدد فقط الفرق المتواجهة في ثمن النهائي، ولكن أيضًا المسار للوصول إلى المواجهة النهائية، أي أن أطراف ربع ونصف النهائي سوف يتم تحديدهم أيضًا.

وفي التقرير الآتي من جول نستعرض كل ما تريدون معرفته عن قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2024-2025 والتي تحدد الطريق إلى النهائي والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وغيرها.