موعد قرعة دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تحظى قرعة دور الـ16 باهتمام واسع، لما تمثله من محطة مفصلية في مشوار الأندية نحو الأدوار الإقصائية، إذ لا تقتصر أهميتها على تحديد المواجهات فحسب، بل تمتد لتشكيل المسار الكامل لكل فريق في جدول البطولة.

ويعتمد نظام القرعة على ترتيب الأندية في ختام مرحلة الدوري، حيث يتم تصنيف الفرق الثمانية الأولى وتقسيمها إلى أربعة أزواج وفق مراكزها، فيجمع الزوج الأول صاحبي المركزين الأول والثاني، ويليه الثالث والرابع، ثم الخامس والسادس، وأخيراً السابع والثامن. ويتم التعامل مع كل ثنائي كوحدة مصنفة خلال عملية السحب، بما يضمن توزيعاً متوازناً بين جانبي الجدول.

وتُجهز لهذه العملية أربعة أوعية، يضم كل وعاء اسمَي فريقين من كل زوج بحسب ترتيبهم، على أن تبدأ عملية السحب من الزوج الأقل ترتيباً، أي صاحبي المركزين السابع والثامن، وصولاً إلى الأعلى تصنيفاً، وهما الأول والثاني.

ولا تهدف القرعة هنا إلى تحديد الخصم بشكل مباشر، بقدر ما تركز على توزيع الفرق المصنفة على جانبي جدول البطولة، حيث يتم سحب كرة واحدة من الوعاء، والفريق الذي يظهر اسمه أولاً يُوضع في المكان المخصص له في أحد جانبي المسار، بينما يُخصص للفريق الآخر من نفس الزوج الموقع المقابل في الجانب الآخر تلقائياً، لضمان عدم تواجدهما في نفس المسار.

ويُكرر الإجراء ذاته مع بقية الأزواج، ما يؤدي في النهاية إلى رسم خريطة واضحة لطريق الفرق المصنفة في الأدوار الإقصائية، مع الحفاظ على أفضلية الترتيب الذي حققته خلال مرحلة الدوري.