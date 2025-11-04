وسط الشكوك المُحيطة بمستقبله.. كارباخال يُعلن الموعد الأقرب لعودته إلى الملاعب!

كشف داني كارباخال مدافع ريال مدريد، عن الموعد المتوقع لعودته مرة أخرى إلى الملاعب، بعد إصابته في الكلاسيكو الأخير أمام الغريم التقليدي برشلونة.

ريال فاز بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 26 أكتوبر الماضي، في مباراة شهدت العديد من اللقطات المثيرة، كان أبرزها إصابة كارباخال وأنباء غيابه لفترة طويلة.

وأكد وقتها النادي الملكي في بيان رسمي أن اللاعب سيخضع لتدخل جراحي دقيق في الركبة اليمنى، مما يمثل ضربة قوية للفريق الذي بدأ يستعيد توازنه تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو.