موعد حفل الكرة الذهبية 2025، أبرز المرشحين والقنوات الناقلة

تعرف على أبرز المرشحين، وموعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والتي حققها رودري النسخة الماضية والقنوات الناقلة..

تشتعل المنافسة على عرش كرة القدم العالمية! فحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 يقترب، والجميع يتساءل: من سيحصد لقب أفضل لاعب في العالم؟

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقبًا شديدًا، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم عثمان ديمبيلي ولامين يامال ورافينيا ومحمد صلاح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص جائزة الكرة الذهبية 2025، موعد الحفل، طريقة التصويت، أبرز المرشحين، فئات الجائزة والفائزون السابقون وأكثر من ذلك..