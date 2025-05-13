ما موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2025-2026؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2025-2026..

أصبح دوري روشن السعودي أحد أشهر البطولات ليس فقط في الوطن العربي، لكن في العالم أجمع، ليس فقط بسبب استقطاب البرتغالي كريستيانو رونالدو والعديد من النجوم العالميين إلى المسابقة لكن أيضًا لما يتمتع به الدوري من منافسة شرسة بين فرقه على اللقب.

نسخة 2024-2025 من دوري روشن السعودي شهدت منافسة مثيرة بين الاتحاد والهلال والنصر، كعادة مواسم دوري روشن المميزة.

ومع نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية دوري روشن السعودي 2025-2026، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2025-2026، ومن هي الأندية التي هبطت إلى دوري يلو والأندية التي صعدت إلى دوري روشن؟

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