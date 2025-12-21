"ليس بنهاية الموسم" .. مفاجأة مدوية في موعد انتهاء عقد الحمدان والكشف عن منافس النصر من "يلو"

جميع المصادر الصحفية والحسابات الجماهيرية والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي يتحدثون عن أن عقد عبد الله الحمدان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني دخوله الفترة الحرة بدءًا من يناير 2026.

الهلال حاول في الأيام الأخيرة تجديد عقد اللاعب، لكن خلاف حول التفاصيل المالية ومدة العقد حالت دون التوصل لاتفاق وهو ما يُمهد طريق المهاجم السعودي للرحيل وخلع القميص الأزرق.

لكن تلك الرواية شهدت تغييرًا جوهريًا كشفت عنه صحيفة الرياضية السعودية الليلة، فما هو؟