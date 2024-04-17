موسم آخر دون ألقاب؟.. آرسنال أمام تحدً صعب ولعنة توتنهام وهاري كين تهدد أحلامه!

هل يستمر فشل آرسنال هذا الموسم؟

فشل فريق آرسنال مجددًا فى الحفاظ على صدارته للدوري الإنجليزي وتخلى عن حلمه لمانشستر سيتي، والتاريخ يقف ضدهم في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث روى كين، أسطورة مانشستر يونايتد في سيرته الذاتية عن عام 2014، وكشف كواليس ما حدث من السير أليكس فيرجسون قبل مواجهة الشياطين الحمر لتوتنهام وقال: "اعتقدت أنني أعرف ما تحتاجه المجموعة وأننا لسنا بحاجة إلى حديث جماعي، لقد كانت مواجهة توتنهام على أرضهم ونحن جميعًا نعرف ما يعنيه ذلك".

وظهر مصطلح "سبيرزي" الذي يعنى الفشل على طريقة توتنهام والخسارة في اللحظات الأخيرة والحاسمة بعد فوز توتنهام بكأس الرابطة عام 2008، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي تمكنوا فيها من الفوز بلقب كبير، وكان توتنهام قريبًا من تحقيق الألقاب تحت قيادة مارتن يول وهاري ريدناب وماوريسيو بوتشيتينو، لكنه انهار دائمًا فى المراحل الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يفوت فريق آرسنال الفائز بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات أي فرصة للسخرية من منافسه اللدود ويتأخر حاليًا توتنهام بفارق 11 نقطة عن فريق ميكيل أرتيتا، مع بقاء ست مباريات فقط على نهاية الموسم الحالى.

وتفوق آرسنال الحالى على توتنهام ليس إنجازًا يستحق التقدير حيث يتجه الجانرز نحو موسمهم الرابع على التوالي "دون ألقاب" وهم الآن في خطر حقيقي قبل مباراة الإياب بربع نهائي دورى الأبطال أمام بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء.