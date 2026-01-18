AFP
"هناك مسلسلات جيدة ولكن طويلة" .. مورينيو يرد على أنباء ريال مدريد بعد "رسالة" بيريز
ماذا حدث؟
أعلن ريال مدريد عن رحيل تشابي ألونسو من تدريب النادي الملكي في الأيام الماضية عقب خسارة السوبر الإسباني على يد الغريم برشلونة الأسبوع الفائت، وتم تعيين ألفارو أريبيلوا لقيادة الميرينجي حتى نهاية الموسم.
بداية أربيلوا المتعثرة بوداع كأس ملك إسبانيا على يد ألباسيتي فتحت باب الحديث عن من سيقود ريال مدريد الموسم المقبل، وتم ذكر عدة مديرين فنيين مثل يورجن كلوب وزين الدين زيدان وجوزيه مورينيو.
مورينيو يرد على أنباء العودة إلى ريال مدريد
وعلى هامش لقاء ريو أفي مع بنفيكا الذي فاز فيه الأخير 2-0 لحساب الدوري البرتغالي، علق مورينيو على شائعات عودته لتدريب الملكي: "لا تعتمد على المسلسلات، هناك مسلسلات جيدة ولكن طويلة، تفوتك حلقة أو حلقتان وتصبح لا تعرف ماذا يحدث".
وأكمل: "لا تعتمد علي لأنني لا أتابع المسلسلات الطويلة".
وكشفت صحيفة "أبولا" عن تواصل مورينيو مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في الأيام الماضية، ولكن من أجل إرسال التهنئة بخصوص الأعياد، بانتظار المباراة المرتقبة في الأيام القادمة بين ريال مدريد وبنفيكا لحساب دوري أبطال أوروبا.
مورينيو في ريال مدريد
المدرب البرتغالي يحتل مكانة خاصة في قلوب جمهور الملكي بسبب فترته مع النادي التي امتدت من 2010 وحتى 2013، حيث خلال تلك السنوات قاده لتحقيق لقب الليجا وكأس الملك والسوبر الإسباني، وخلالها اشتعلت المنافسة مع برشلونة بجيله الذهبي مع بيب جوارديولا.
