بعد اعتراف البرتغالي بمكالمة بيريز .. بند ال"10 أيام" يشعل شائعات عودة مورينيو إلى ريال مدريد

عقب انتصار بنفيكا الملحمي على ريال مدريد 4-2 لحساب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، خرج مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو بتصريح كشف فيه عن مفاوضات من أجل عودته لفترة جديدة للنادي الملكي.

وقال مورينيو إن أوسكار ريبوت، شخصية مقربة منه ومن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، اتصل به ورتب كل شيء من أجل عودته إلى مدريد، ولكن في النهاية اتفق مع بنفيكا وتولى زمام الأمور في النادي البرتغالي.