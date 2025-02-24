"مورينيو أشعل ثورة تركية ثم تخفى وراء مساعده و12 دقيقة أحرجت تاليسكا!" .. قمة جلطة سراي وفنربخشه بعنوان "لم ينجح أحد"

قمة سلبية في الأداء والنتيجة؛ ولكن..

هُناك قمم كروية حول العالم أجمع، تصنف أمنيًا على أنها "عالية الخطورة"؛ وهذا ينطبق على مواجهة عملاقي تركيا جلطة سراي وفنربخشه.

هذه القمة التركية الكبيرة تخطف أنظار العالم؛ ليس بسبب الجوانب الفنية على أرضية الملعب، وإنما للأجواء الجماهيرية المصاحبة لها، والأحداث المثيرة التي تشهدها.

وفي قمة الليلة.. تعادل فنربخشه (0-0) مع مستضيفه جلطة سراي، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري التركي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذه النتيجة.. وصل جلطة سراي إلى النقطة 64، في "المركز الأول" بجدول ترتيب الدوري التركي؛ محافظًا على فارق الـ6 نقاط مع فنربخشه "الوصيف".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد التعادل السلبي بين جلطة سراي وضيفه فنربخشه، في القمة التركية الكبيرة.