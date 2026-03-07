مودريتش في ريال مدريد .. أليجري يحلم في عودة الأسطورة برفقته إلى الملكي

وفقًا للتقرير، فإن أولها هو أن أليجري سيتمكن من إحضار لوكا مودريتش من ميلانو. يريد المدرب البالغ من العمر 58 عامًا أن يكون الكرواتي ضمن طاقمه التدريبي، على الأرجح كأحد المدربين المساعدين. مودريتش، الذي لعب في ريال مدريد من 2012 إلى 2025، يفهم عقلية النادي الملكي بالتفصيل ويمكنه أيضًا أن يكون جسرًا بين الماضي والمستقبل.

لا يزال مودريتش يحظى بتقدير كبير في مدريد، فقد أشاد به مؤخرًا نجم ريال مدريد الهجومي فينيسيوس جونيور في مقابلة مع المذيع إيباي يانوس: "مودريتش لاعب فريد من نوعه. إنه الأفضل في العالم، كان كذلك العام الماضي في ريال مدريد والآن في ميلان أيضًا".

بالنسبة لريال مدريد، سيكون ذلك بمثابة عودة أحد أهم اللاعبين في القرن الحالي. غادر لاعب الوسط مدريد الصيف الماضي بعد 13 عامًا و597 مباراة وانتقل إلى ميلان. في النادي الإيطالي الكبير، يثبت اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا هذا الموسم أنه لا يزال قادرًا على لعب دور مهم على أعلى مستوى.

أصبح مودريتش لاعبًا أساسيًا في وسط الملعب في ميلان على الفور، وهو لاعب لا غنى عنه لأليجري، الذي انضم أيضًا إلى الروسونيري للمرة الثانية الصيف الماضي. إذا أراد أليجري بالفعل الانتقال إلى ريال مدريد وأخذ مودريتش معه، فسيتعين بالطبع توضيح ما إذا كان اللاعب الكرواتي سيواصل مسيرته الكروية أم لا. يتمتع مودريتش بخيار تمديد عقده مع ميلان، الذي ينتهي في نهاية الموسم، لمدة عام آخر. وما زال من غير الواضح ما إذا كان اللاعب المخضرم، الذي سيلعب آخر بطولة كبرى له مع كرواتيا في كأس العالم الصيف المقبل، سيستفيد من هذا الخيار.