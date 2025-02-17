قبل مواجهة الاتفاق .. كريستيانو رونالدو يغادر السعودية في "مهمة اجتماعية" وسط صمت النصر!

مفاجأة بخصوص كريستيانو رونالدو لم يعلن عنها النصر..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة قوية ضد الاتفاق، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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النصر يحتل المركز "الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن الهلال "الوصيف"، و8 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".

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ومن أجل الاستعداد جيدًا للاتفاق؛ قرر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق النصراوي، "إراحة" الأسطورة كريستيانو رونالدو عن مواجهة برسبوليس، مساء اليوم الإثنين، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية.

لكن.. يبدو أن هناك خطة أخرى لرونالدو، قبل مواجهة النصر القوية، ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في مسابقة الدوري.