مهزلة ليفربول مع صلاح.. رعونة إدارية من الطراز الرفيع!

إنه لأمر مثير للسخرية أن يخسر متصدر الدوري الإنجليزي لاعبه الأكثر قيمة مجانًا.

مع مرور سبع دقائق على النهاية في ملعب سانت ماري بعد ظهر الأحد، فاز ليفربول بركلة جزاء. فقام محمد صلاح بتنفيذها. كما يفعل دائماً. حيث سدد صلاح ركلة الجزاء بدقة ليحقق فوزاً بنتيجة 3-2 على ساوثهامبتون ويضع فريقه بفارق ثماني نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي ، وعندما انطلق ليحتفل، خلع قميصه.

كان الطقس سيئاً للغاية، لكن صلاح لم يهتم. كان لديه نقطة ليثبتها. رغم أن المصري قد يكون شخصية متواضعة وهادئة خارج الملعب، إلا أنه عندما وقف عاري الصدر أمام الجماهير المحبة مع ذراعيه ممدودتين بشكل واسع، بدا وكأنه دعوة مفتوحة للجميع للإعجاب بعظمته، تذكير متعمد للغاية بأن، في سن 32، لا يزال في قمة قوته، بدنياً وذهنياً.

بعد بضع ساعات فقط، أرسل رسالة أخرى - وكانت أكثر وضوحاً بكثير. بالفعل، بعد إنقاذ الفريق الأحمر من هزيمة كانت ستكون محرجة، قام صلاح بإذلال مالكي النادي ومديريه بعد أن كشف علنًا أن لم يُعرض عليه عقد جديد حتى الآن، مما يعني أن الفائز الأكثر موثوقية في المباريات لفريق ليفربول، وأغلى لاعب لديهم بمسافة كبيرة، قد يغادر حقاً دون مقابل في نهاية الموسم...