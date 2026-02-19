مهاجم يوفنتوس حريص على الانتقال إلى برشلونة في محاولة لاستبدال روبرت ليفاندوفسكي

قد يقود أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإيطالي فجر حقبة جديدة في كامب نو. وفقًا لتقرير Tuttosport، أعلن مهاجم يوفنتوس فلاهوفيتش عن نيته في الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف. أصبح اللاعب الدولي الصربي، الذي كان مستقبله في تورينو موضوعًا لتكهنات كثيرة، المرشح الأساسي لملء الفراغ الذي سيخلفه ليفاندوفسكي.

تواصل التقارير في إيطاليا التأكيد على أن المهاجم الصربي حريص على الانتقال إلى برشلونة أكثر من أي وجهة أخرى متاحة له، مما يشير إلى رغبته الواضحة في اختبار نفسه في صفوف البلوغرانا في الوقت الذي يمر فيه الفريق بمرحلة انتقالية في خط هجومه. يجد فلاهوفيتش نفسه في موقف قوي مع اقتراب انتهاء عقده الحالي مع يوفنتوس، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين جاذبية في سوق الانتقالات.

مع عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات حول تمديد العقد في تورينو، من المرجح أن يصبح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أحد أكثر اللاعبين الحرّين طلبًا في كرة القدم الأوروبية. تتوافق هذه الفرصة تمامًا مع التخطيط الاستراتيجي لبرشلونة، حيث يواجه النادي حاجة ملحة لاستبدال مهاجمه البولندي الأسطوري رقم 9.