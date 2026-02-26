مهاجم وست هام السابق ميخائيل أنطونيو على وشك إتمام انتقال مفاجئ بعد حادث سيارة كاد أن يودي بحياته

كان أنطونيو مرشحًا للتوقيع مع ليستر في بداية العام، لكن الصفقة لم تتم. وشرح مارتي سيفوينتس، المدير الفني آنذاك، السبب لـ BBC Sport Leicester: "تعرض ميخائيل لإصابة أثناء التدريب. إنها إصابة طفيفة. إنه أمر مؤسف. هذا يعني على الأرجح أننا لن نتمكن من مواصلة العملية التي بدأناها. النافذة مفتوحة. سنحاول البحث عن خيارات أخرى متاحة".

تم إقالة سيفوينتيس منذ ذلك الحين وحل محله غاري روويت. كما تم خصم ست نقاط من رصيد فريق الثعالب بسبب مخالفات مالية، وهو الآن في منطقة الهبوط.