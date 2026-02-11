AFP
مهاجم مانشستر يونايتد بنجامين سيسكو يسجل هدفاً "لا يصدق" ضد وست هام، لكن مايكل كاريك يقول إنه "ليس مفاجئاً"
دراما في اللحظات الأخيرة تحافظ على سجل كاريك الخالي من الهزائم
بدا مانشستر يونايتد في طريقه إلى هزيمة مدمرة أمام وست هام الذي يواجه خطر الهبوط، حتى سجل سيسكو هدفاً ساحراً في الوقت المحتسب بدل الضائع. عانى الشياطين الحمر من صعوبة في اختراق دفاع وست هام القوي بعد أن تأخروا بهدف سجله توماس سوشيك في بداية الشوط الثاني.
مع تجاوز الوقت الإضافي الدقيقة 95، وكان مانشستر يونايتد على وشك التعرض لأول هزيمة له تحت قيادة المدرب المؤقت، استغل سيسكو تمريرة عرضية ليحرز هدفاً صعباً من زاوية ضيقة. أنقذ الهدف نقطة مهمة، وحافظ على مركز مانشستر يونايتد الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحافظ على سجل كاريك الخالي من الهزائم، على الرغم من أنه أوقف سلسلة انتصاراته الرائعة التي استمرت أربع مباريات.
- AFP
كارريك غير متفاجئ بسحر سيسكو
في تصريحاته بعد المباراة، سارع كاريك إلى تسليط الضوء على الصعوبة الفنية الكبيرة التي واجهها سيسكو في تسجيل هدف التعادل، مؤكداً أن قدرة سيسكو على تسجيل مثل هذه الأهداف معروفة جيداً في النادي. وأصر المدرب على أن الهدف كان مذهلاً، لكنه كان بالضبط ما يتوقعه من المهاجم.
وقال كاريك للصحفيين: "إنها تسديدة لا تصدق من هذا الزاوية، أن تصل إلى المرمى وتسجل الهدف، إنها هدف رائع". "بن قادر على ذلك. لقد فعلها مرارًا وتكرارًا. ليس الأمر أنه ظهر فجأة على الساحة. لقد كان يفعل ذلك، وقد أثبت أنه قادر على تسجيل الأهداف أيضًا. لقد كان يفعل ذلك في التدريبات معنا أيضًا.
"ليس مفاجئًا، بصراحة. أعتقد أن هذا ما يفعله، هذا ما يجيده".
هل تبحث عن رهانات كرة قدم أكثر ذكاءً؟ احصل على توقعات الخبراء والتنبؤات المستندة إلى البيانات والأفكار الرابحة مع GOAL Tips على Telegram. انضم إلى مجتمعنا المتنامي الآن!
تحقيق التوازن الصحيح في الهجوم
لم يبدأ سيسكو المباراة في ملعب لندن، حيث اختار كاريك الالتزام بالصيغة الهجومية التي حققت أربعة انتصارات متتالية قبل ليلة الثلاثاء. قرار ترك هداف من عيار سيسكو على مقاعد البدلاء هو دائمًا مجازفة، لكن كاريك أوضح أن إدارة تناوب اللاعبين أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى عبء العمل الثقيل مؤخرًا.
وقال كاريك عن اختياره: "الأمر يتعلق دائمًا بالتوازن. اللاعبون الذين شاركوا في المباراة قدموا أداءً رائعًا". "بن يبذل الكثير من الجهد، وهو في حالة جيدة ومستعد للانطلاق. بالتأكيد عندما دخل الملعب أحدث فرقًا كبيرًا".
- Getty Images Sport
"لحظة مهمة" لثقة المهاجم
جاء الهدف ضد وست هام في أعقاب سلسلة نتائج إيجابية لسيسكو، ويعتقد كاريك أن الزخم يتحول الآن لصالح المهاجم. الأهداف تولد الثقة، وأشار المدير الفني إلى أن مساهمات سيسكو الأخيرة تهيئ له أرضية ليكون له تأثير كبير في الثلث الأخير من الموسم.
وأشار كاريك إلى أن "الهدف الأخير كان مفيدًا له للغاية. الليلة، كان الأمر مختلفًا بعض الشيء بسبب عاطفة المباراة، لكنه بالتأكيد كان مهمًا ولحظة كبيرة له ولنا".
وبهذا النتيجة، يظل وست هام في منطقة الهبوط، بينما يحتفظ مانشستر يونايتد بالمركز الرابع ويبتعد عن أستون فيلا في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان