مهاجم مانشستر يونايتد بنجامين سيسكو يسجل هدفاً "لا يصدق" ضد وست هام، لكن مايكل كاريك يقول إنه "ليس مفاجئاً"

في تصريحاته بعد المباراة، سارع كاريك إلى تسليط الضوء على الصعوبة الفنية الكبيرة التي واجهها سيسكو في تسجيل هدف التعادل، مؤكداً أن قدرة سيسكو على تسجيل مثل هذه الأهداف معروفة جيداً في النادي. وأصر المدرب على أن الهدف كان مذهلاً، لكنه كان بالضبط ما يتوقعه من المهاجم.

وقال كاريك للصحفيين: "إنها تسديدة لا تصدق من هذا الزاوية، أن تصل إلى المرمى وتسجل الهدف، إنها هدف رائع". "بن قادر على ذلك. لقد فعلها مرارًا وتكرارًا. ليس الأمر أنه ظهر فجأة على الساحة. لقد كان يفعل ذلك، وقد أثبت أنه قادر على تسجيل الأهداف أيضًا. لقد كان يفعل ذلك في التدريبات معنا أيضًا.

"ليس مفاجئًا، بصراحة. أعتقد أن هذا ما يفعله، هذا ما يجيده".

