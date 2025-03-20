من يفوز بالدوري الإسباني 2024-2025؟ جدول مباريات برشلونة، ريال مدريد وأتلتيكو المتبقية

تعرف على طرق حصول الثلاثي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد على الدوري الإسباني وجدول مبارياتهم المتبقية في موسم 2024-2025

موسم 2024-2025 من الدوري الإسباني يشهد صراعًا محتدمًا بين ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ريال مدريد حامل اللقب في النسخة الأخيرة، والذي يتمنى الاحتفاظ بلقبه، بينما يريد الفريق الكتالوني إعادة اللقب المحبب إلى جماهيره لخزائنه من جديد، وأتلتيكو للمنافسة على لقب لم يحققه من 2021.

الأمور ساخنة للغاية وفارق النقاط لا يزيد عن 3 نقاط في أقصى تقدير بين الثلاثي، برشلونة يسير بخطى ثابتة في المنافسة وأصعب شيء أن ينافسك ريال مدريد.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، وجدول مباريات الثلاثي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو نحو اللقب.

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