من وإلى كريمونيسي .. سباليتي يصحح مسار يوفنتوس في غضون شهرين

شهران أو أكثر بقليل، كانت كافية بالنسبة إلى لوتيشانو سباليتي، من اجل إعادة سفينة يوفنتوس إلى المسار الصحيح، وتهدف الآن عقب خماسية في شباك كريميونيسي للوصول إلى القمة، بعد بداية مخيبة للآمال.

لم يمض وقت طويل منذ أن جلس لوتشيانو سباليتي لأول مرة على مقعد المدير الفني في يوفنتوس، وتحديدًا يوم 1 نوفمبر 2025 ضد كريمونيسي وحتى اليوم، إلا أن تلك الفترة شهدت تغييرات كبيرة في صفوف السيدة العجوز.

لا يزال عملية التغيير في طور التطور، ولكن مقارنة ببضعة أشهر مضت، هناك اختلافات ملحوظة في الأرقام وفي العقول وحتى في اللاعبين.

