من هو الهداف التاريخي للأرجنتين؟ وما ترتيب ليونيل ميسي؟

مجموعة من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأرجنتين في تاريخها

الأرجنتين لا تعتبر فقط من أفضل المنتخبات من حيث الموهبة في كرة القدم، لكنها أنتجت أيضًا مجموعة من أعظم المهاجمين على الإطلاق.

دييجو مارادونا لا يحتاج إلى تقديم أو تعريف وكذلك ليونيل ميسي، لكن هناك المزيد من المهاجمين العظماء الذين ارتدوا قميص منتخب الألبيسيليستي.

فكر فقط في ماريو كيمبس بطل كأس العالم 1978، أو جابرييل باتيستوتا أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإيطالي، لذلك يجب أن نطرح هذا السؤال .. من هم أكثر الهدافين فتكًا على الإطلاق مع الأرجنتين؟

دعونا نلقي نظرة على هذه القائمة التي تتضمن أفضلهم..