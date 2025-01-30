من منافس باريس سان جيرمان المحتمل في ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على المنافس المحتمل لنادي باريس سان جيرمان في ملحق دور الـ 16 بعد تأهل نادي العاصمة في المركز الـ 15 عقب الفوز على شتوتجارت..

حجز نادي باريس سان جيرمان مقعده في ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على شتوتجارت برباعية لهدف ليحتل المركز الـ 15 في جدول الترتيب.

باريس سان جيرمان بدأ النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بالفوز على جيرونا لكن خسر بعدها أمام آرسنال ثم تعادل مع أيندهوفن.

وتعرضت كتيبة لويس إنريكي لهزيمتين على التوالي من أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، لكن عاد وفاز بثلاث مباريات ضد سالزبورج ومانشستر سيتي وأخيرًا شتوتجارت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نتعرف على منافس باريس سان جيرمان المحتمل في الملحق وكذلك دور الـ 16 حال تأهل من الملحق.