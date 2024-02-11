من سيئ إلى أسوأ .. كابوس إنتر ميامي وميسي يطوف العالم!

إنتر ميامى إلى الجحيم!

ظهر فريق إنتر ميامى الأمريكي بأسوأ مستوى له هو ونجومه في الجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعندما أعلن نادي إنتر ميامي عن خططه للموسم الجديد، اهتم الجميع بها لأنها لحظة تاريخية للنادى الذي استطاع ضم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم إلى صفوفه، وتضمنت فترة الإعداد اللعب في أربع قارات مختلفة على مدار عدة أسابيع، من السلفادور إلى دالاس إلى السعودية وشرق آسيا ثم العودة إلى ميامي.

ومع اقتراب الجولة من نهايتها، تصدر إنتر ميامي المشهد ولكن ليس بسبب نجاحه الكبير وتألق ميسي، بل بسبب نتائجه الكارثية قبل بداية الموسم الجديد، ولم تسير الفترة التحضيرية لميامى كما كان مخطط لها، وتعرض الفريق للإصابات والخسائر الكارثية ووصل الأمر إلى غضب المشجعين وهجومهم على نجمهم المفضل ليونيل ميسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لقد كانت جولة ميامى قبل الموسم بمثابة جولة للجحيم ومن الصعب أن نرى كيف استفاد الفريق منها ولكن بالتأكيد تم جنى أموال جيدة وحصل العديد من اللاعبين على خبرات ولكن مع اقتراب موسم الدوري الأمريكي الجديد، لا يبدو أن إنتر ميامي في وضع أفضل مما كان عليه قبل أشهر قليلة فقط.