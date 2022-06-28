من ديمبيلي إلى هالاند.. كيف حقق بوروسيا دورتموند أكثر من مليار يورو من بيع اللاعبين؟

أثبت بوروسيا دورتموند وجوده كواحد من أكبر الأندية في ألمانيا جنبًا إلى جنب مع بايرن ميونخ في العقد الماضي، ففي المواسم الـ 10 الأخيرة، فازوا بالدوري الألماني مرة واحتلوا المركز الثاني في 5 مناسبات.
ولم يصنع الأسود والأصفر اسمًا بمجرد أن يتواجدوا بجوار بايرن ميونخ في ألمانيا فقط، بل أصبحوا فريقًا معروفًا برعايته لأفضل المواهب في كرة القدم العالمية.
جاء العديد من اللاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوان وعثمان ديمبيلي إلى النادي باعتبارهم غير معروفين نسبيًا لكنهم تركوا الفريق كنجوم بارزين، وفي معظم المناسبات، حقق الجانب الألماني أرباحًا طائلة ببيعهم.
الإضافة الأخيرة إلى تلك القائمة هو المهاجم النرويجي إرلينج هالاند الذي من المقرر أن ينضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022 مقابل رسوم تبلغ قيمتها 75 مليون يورو.
الموسم
اللاعب
قيمة الصفقة
الإجمالي
2022/23
إرلينج هالاند
€75M
€75M
2021/22
جادون سانشو
€85M
€108.25M
2020/21
عمر توبراك
€4M
€5.5M
2019/20
عبدو ديالو
€32M
€132.25M
2018/19
كريستيان بوليسيتش
€64M
€114.2M
2017/18
عثمان ديمبيلي
€140M
€275.95M
2016/17
هنريك مخيتاريان
€42M
€111M
2015/16
تشيرو إيموبيلي
€11M
€42.55M
2014/15
جوليان شيبر
€2.5M
€4.8M
2013/14
ماريو جوتسه
€37M
€47.38M
2012/13
شينجي كاجاوا
€16M
€34M
2011/12
نوري شاهين
€10M
€12.14M
2010/11
نيلسون فالديز
€3.5M
€4.3M
2009/10
أليكس فري
€4.25M
€6.35M
2008/09
ملادين بتريك
€7.3M
€12.3M
2007/08
إيبي سمولاريك
€4.5M
€5.28M
2006/07
توماس روزيسكي
€10M
€16.95M
2005/06
إيورثون
€3.5M
€4.25M
2004/05
تورستن فرينجز
€9.25M
€10.15M
2003/04
يانس ليمان
€3.5M
€3.7M
2002/03
فيكتور إيكبيبا
€1M
€1.55M
2001/02
إيفانيلسون
€15M
€19.15M
2000/01
سيرجي بارباريز
€1.8M
€2.3M
Total
€1.05b (تقريبًا)
* جميع الأرقام مأخوذة من Transfermarkt ما لم يُذكر خلاف ذلك
إليكم أفضل 10 عمليات بيع قد استفاد منها فريق بوروسيا دورتموند