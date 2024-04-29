من "إنجاز لم يحققه أحد لأفشل صفقة"!.. أنتونى فضح فوضى مانشستر يونايتد

يجب أن يرحل أنتونى هذا الصيف!

لا يستحق فريق مانشستر يونايتد التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ونفس الأمر بالنسبة للنجم البرازيلي أنتوني، الذي بلغت قيمته 85 مليون جنيه إسترليني رغم فشله.

ونجا مانشستر يونايتد من هزيمة قاتلة على يد فريق كوفنتري سيتى الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، وبعد تقدم كتيبة تين هاج، بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تراجعوا فجأة وأدرك كوفنتري التعادل وكادوا يحققون انتصارًا مثيرًا لولا إلغاء هدفهم الرابع من جانب تقنية "VAR" بسبب التسلل.

وفي النهاية نجح اليونايتد في التأهل لنهائي البطولة بعد فوزهم فى ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2، وأثار النجم البرازيلي أنتوني، جدلًا كبيرًا وتعرض لانتقادات عنيفة بسبب استفزازاه بعض لاعبي كوفنتري الذين كانوا متأثرين من هزيمتهم.

ويجسد أنتونى، كل شيء خاطئ في فريق مانشستر يونايتد فهو لاعب لا فائدة منه ويتقاضى راتب باهظ ويثير الأزمات ويجب أن يكون أول من يرحل عن الفريق عند فتح نافذة الانتقالات الصيفية.