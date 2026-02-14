Goal.com
من انتقالات أرسنال وريال مدريد إلى الغموض الروسي: كيف انتقلت مسيرة جون دوران المهنية الناشئة من الروعة إلى الغرابة المطلقة

لا يزال جون دوران في الثانية والعشرين من عمره، وقد انضم إلى النادي السادس في مسيرته الكروية المتنقلة، والثالث في غضون 12 شهراً فقط، بعد أن اتخذ قراراً مثيراً للجدل بالانتقال إلى روسيا والتوقيع مع نادي زينيت سانت بطرسبرغ. لقد مر أكثر من عام منذ أن ارتبط اسم المهاجم السابق لأستون فيلا بنادي ريال مدريد وبايرن ميونيخ وتشيلسي الأوروبيين الكبار، ولكن بعد فترات قضاها في السعودية وتركيا، بدأ المهاجم يبتعد أكثر فأكثر عن الأضواء.

برز دوران كلاعب عالمي محتمل في موسمه الثاني مع أستون فيلا، حيث صنع اسمًا لنفسه كبديل ممتاز في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في النصف الأول من موسم 2024-25 وسجل بعض الأهداف الرائعة في هذه الفترة.

يبدو أن هذا النجاح أثر على عقله، فبدأ يطالب بمزيد من الدقائق مع تزايد الشائعات التي تربطه ببعض الأندية الكبرى في أوروبا. لكنه في النهاية فضل المال على المكانة عندما انضم إلى نادي النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو في أواخر فترة الانتقالات في يناير 2025.

وقد ثبت أن هذه كانت أول خطوة خاطئة في مساره التنازلي الحاد على مدار 12 شهراً منذ ذلك الحين، حيث يجد دوران نفسه في صحراء كرة القدم...

  • Jhon Duran Aston Villa 2024Getty Images

    فيلا سينسيشن

    بعد بداية غير ملحوظة في فيلا بعد انضمامه من شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي لكرة القدم في يناير 2023، ليس من المبالغة القول إن دوران اجتاح كرة القدم الإنجليزية في بداية الموسم الماضي. سجل الكولومبي أربعة أهداف في أول خمس مباريات لفيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز - جميعها كبديل - بما في ذلك هدف الفوز المذهل ضد إيفرتون من مسافة بعيدة.

    كرر هذا الأداء في أوروبا، حيث سجل هدفين في أول ثلاث مباريات لفيلا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز الرائع على بايرن ميونيخ في فيلا بارك ليحفر اسمه في تاريخ النادي.

    لكن هذه الإنجازات لم تمنحه مكانًا في التشكيلة الأساسية، حيث فضل المدرب أوناي إيمري اللاعب الدولي الإنجليزي أولي واتكينز. وقال المدرب الإسباني في ذلك الوقت: "إمكاناته هائلة وأريد أن أستفيد منه إلى أقصى حد، وأدعمه، وأساعده، وأكون صارمًا معه. إنه يكتسب الثقة من تسجيل الأهداف. علينا أن نشعر بالراحة مع كلا المهاجمين وأن نفخر بالطريقة التي نلعب بها مع مهاجمين أو مع أحدهما أو كليهما. هذا هو التحدي الذي نواجهه".

  • الإحباط تحت قيادة إيمري

    ومع ذلك، في ظل جفاف الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أواخر سبتمبر وأوائل ديسمبر 2024، مع استمرار محدودية دقائق لعبه، أصبح من الواضح أن الأمور لم تكن على ما يرام وراء الكواليس. على الرغم من أنه سجل أهدافًا في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ وبولونيا، اكتسب دوران سمعة بأنه متقلب المزاج (ربما ليس من المستغرب، فهو معجب بزلاتان إبراهيموفيتش المعروف بسرعة غضبه).

    جاءت أول نقطة تحول عندما كان رد فعله سيئًا للغاية على استبداله في الدقيقة 66 ضد الفريق الإيطالي في أكتوبر، بعد أن حصل على فرصة نادرة للعب أساسيًا. التقطت الكاميرات المهاجم وهو يلكم ويركل المقاعد في مقاعد البدلاء في فيلا بارك، قبل أن يرمي شيئًا في اتجاه خط التماس في نوبة غضب مروعة.

    حاول إيمري التخفيف من حدة الموقف بعد ذلك، لكن أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه كان يكافح من أجل إدارة هذا الكولومبي الناري. قال: "ليس لدي مشكلة مع رد فعله. كل رسالة نرسلها في غرفة الملابس تتعلق بالاحترام وقيمنا. بعض اللاعبين الشباب قد يتفاعلون قليلاً، لكن هذا تحت سيطرتي. كانت هذه أول مباراة له هذا العام - دائماً ما يكون من الصعب البدء عندما يكون الخصم في كامل لياقته".

    وفي حديثه عن علاقته بمدرب أستون فيلا في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس في الشهر التالي، قال دوران: "هناك [لحظات من] الحب والكراهية، أحيانًا! لكن لا، أنا أشعر بالامتنان الشديد له، شكرًا جزيلاً له ولطاقمه التدريبي. واجهنا العديد من المشاكل، لكنها طبيعية، على ما أعتقد.

    "أحيانًا يحدث ذلك، وتندلع شرارات! لذا نحن نتشاجر باستمرار! لكنني أعتقد أن هذا أمر طبيعي لشاب في عمري، وشخص مثله يعرف الكثير بالفعل، وحقق الكثير من الإنجازات. والحقيقة هي أنني أشعر بالامتنان الشديد لوجودي في هذا المكان، ولأنه شخص عظيم في كرة القدم. نعم، أحيانًا نتشاجر. لأنه لديه وجهة نظره، وأنا لدي وجهة نظري، ولم أكن أبدًا من النوع الذي يلتزم الصمت. إذا كان لدي ما أقوله، بغض النظر عن من يكون، أقوله".

  • Cristiano Ronaldo Jhon DuranGetty Images

    الناصر يزورنا

    على الرغم من أن نبرة صوته في تلك المقابلة كانت مرحبة، إلا أن كلماته عبرت عن استيائه الكامن من دوره كلاعب بديل. بحلول شهر ديسمبر، كان قد تم ربطه بانتقالات إلى أندية مثل أرسنال وبرشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد وتشيلسي - الذي حاول التعاقد معه في يناير من ذلك العام عندما كان لا يزال لاعباً مجهولاً - على الرغم من توقيعه عقداً جديداً طويل الأمد قبل شهرين.

    اغتنم فرصته عندما شارك لأول مرة في الدوري هذا الموسم ضد ساوثهامبتون المتعثر، وسجل هدف الفوز، ثم تبع ذلك بتسجيل أهداف ضد نوتنغهام فورست ومانشستر سيتي، كما تم اختياره في التشكيلة الأساسية في مباراتي أستون فيلا التاليتين. لكن، عندما بدا أنه قد كسب ثقة إيمري، أضاع هذه الفرصة.

    مع تأخر فريقه 1-0 أمام نيوكاسل في سانت جيمس بارك في يوم عيد الميلاد، تم الحكم على دوران بأنه ركل ظهر فابيان شار عندما سقط فوق قلب الدفاع بعد مرور نصف ساعة من المباراة، وتم طرده من الملعب. خسر أستون فيلا المباراة 3-0 في ما ثبت أنه هزيمة مكلفة في السباق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث أنهى نيوكاسل الموسم متفوقًا على فريق إيمري بفارق الأهداف ليحتل المركز الخامس والأخير.

    تبع ذلك إيقافه لثلاث مباريات، وحتى عندما أصبح متاحًا للعب مرة أخرى، بقي على مقاعد البدلاء في مباراة إيفرتون، ولم يلعب سوى نصف ساعة في مباراتي أرسنال ووست هام قبل أن تنتهي مسيرته مع فيلا بشكل مفاجئ. بحلول ذلك الوقت، كان شهر يناير قد حل، ورغم أن موقف فيلا في البداية كان أن دوران غير معروض للبيع، إلا أن المخاوف بشأن قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز (PSR) وقبول أنه من المستحيل إرضاء مهاجمين من النخبة يعني أنه كان متاحًا إذا كان السعر مناسبًا. وبشكل ملائم، جاء نادي النصر ليطلبه، وكان اللاعب على استعداد للذهاب وراء المال.

  • Jhon Duran Al-Nassr 2024-25Getty

    الإقامة في السعودية تسير على نحو سيئ

    دفع العمالقة السعوديون الثريون مبلغًا خياليًا قدره 77 مليون يورو (64.5 مليون جنيه إسترليني/80 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب رقم 9 في نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وهذا لا يشمل المكافآت - ليضيفوه إلى هجوم يضم بالفعل رونالدو ونجم ليفربول السابق ساديو ماني. قيل إن عقده يبلغ 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) سنويًا، أي ما يعادل حوالي 1900 جنيه إسترليني في الساعة. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن فيلا كان سعيدًا برؤيته ينتقل إلى الدوري المحترف، بدلاً من الانضمام إلى منافس أوروبي.

    في حين أن تسجيل الأهداف لم يكن مشكلة في البداية بالنسبة لدوران، حيث سجل أربعة أهداف في أول مباراتين له في الدوري في بيئته الجديدة، إلا أن المشاكل خارج الملعب جعلت فترة وجوده في الدولة الخليجية تسير على نحو سيئ. كانت أولى بوادر المشاكل هي التقارير التي أفادت أنه لم يكن يعيش في الواقع في الرياض، بل كان يقيم في البحرين المجاورة - على بعد 270 ميلًا - لتجنب قوانين المملكة العربية السعودية الصارمة التي كانت ستمنعه من العيش مع صديقته. وزُعم أنه كان يسافر يوميًا في رحلات جوية مدتها 80 دقيقة فقط لحضور التدريبات.

    رفض نادي النصر هذه التقارير ووصفها بأنها "أخبار كاذبة مزعجة ومضحكة"، على الرغم من أن هذه النظرية لم يتم دحضها بشكل قاطع. وقال النادي في تغريدة على تويتر: "لقد سمعنا جميعًا عن ما يسمى بـ"الأخبار الكاذبة"، ولكن هذه أخبار كاذبة مزعجة ومضحكة! نحن سعداء بأن نادينا يحظى بهذا القدر من الاهتمام. جون يحب الرياض ومنزله قريب من النادي والملعب. إنه فرد جديد في عائلتنا".

    ومع ذلك، مع تراجع أدائه وتراجع نادي النصر في جدول الترتيب، أصبح من الواضح أن دوران لم ينجح بالفعل في الاستقرار في المملكة العربية السعودية، مما أدى على الأرجح إلى مشاكل شخصية خارج الملعب حيث تأثرت حالته النفسية. وسط الصعوبات التي يواجهها النادي بقيادة ستيفانو بيولي، أصبح المهاجم كبش فداء لعدم نجاحه في تحقيق عائد على الاستثمار الكبير الذي تم ضخه فيه، وطالب العديد من المشجعين ببيعه.

  • jhon-duran(C)Getty Images

    فترة قصيرة في تركيا

    بعد خمسة أشهر فقط من وصوله إلى المملكة العربية السعودية، ظهرت تقارير تفيد بأن دوران قد يغادر النادي بعد أن فشل في التأقلم مع نادي النصر، على الرغم من أنه سجل 12 هدفًا في 18 مباراة فقط. على الرغم من أن ستة أندية مختلفة عرضت عليه فرصة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن المهاجم اختار مرة أخرى الخيار الأكثر ربحًا وانتقل إلى تركيا للانضمام إلى فريق فنربخشة بقيادة جوزيه مورينيو على سبيل الإعارة.

    بذل عملاق الدوري التركي جهودًا كبيرة للحصول على خدماته، حيث سافر مديره الرياضي إلى ميديلين لإجراء محادثات وجهًا لوجه في محاولة لإقناع دوران بالانضمام إلى النادي بدلاً من العودة إلى إنجلترا، وفقًا لموقع The Athletic. في الوقت نفسه، كان عرضهم للنصر هو أنه يمكنه رفع قيمته السوقية خلال موسم واحد في تركيا، بدلاً من بيعه بخسارة محرجة في ذلك الصيف.

    لكن مرة أخرى، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها. زُعم أن مورينيو كان منزعجًا من عدم حضور اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في اليوم الأول من التدريبات التحضيرية للموسم، حيث نُسبت إليه تصريحات في الصحافة الإسبانية وصف فيها دوران بـ"غير المحترم". لكن فنربخشة نفى أن يكون المدرب قد أدلى بمثل هذه التصريحات، على الرغم من أنه بدا أنه يعترف بأن اللاعب قد تأخر بالفعل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك متفقًا عليه مسبقًا أم لا. وقال النادي: "التصريحات التي أدلى بها مدربنا جوزيه مورينيو في الصحافة الأجنبية بشأن لاعبنا جون دوران كاذبة تمامًا. لم يدل مدربنا بأي تصريح بشأن هذا الأمر. وصل لاعبنا إلى البرتغال هذا المساء للانضمام إلى معسكر فريقنا في الغارف".

    ثم تم إقالة مورينيو بعد شهر واحد فقط من بداية الموسم الجديد بعد فشله في تأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. تزامنت إقالته مع إصابة دوران بالتهاب في العظام أبعده عن الملاعب من أواخر أغسطس إلى أوائل نوفمبر، مما اضطر رئيس النادي المنتخب حديثًا سادتين ساران إلى نفي الشائعات المثيرة التي تزعم أن المهاجم كان يتظاهر بالإصابة لأنه لا يريد اللعب، بعد أن أزعجه قرار إقالة المدرب البرتغالي الشهير. وقال ساران في مؤتمر صحفي في أكتوبر: "جون دوران مصاب حقًا. تحدثت مع طبيبه في إسبانيا وراجعت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي. سيعود للعب معنا في غضون بضعة أسابيع".

    عندما كان متاحًا للعب، كان دوران أقل إنتاجية بكثير وسط تقارير تفيد بأنه كان يعاني مرة أخرى من مشاكل نفسية، حيث سجل خمسة أهداف فقط في 21 مباراة، في حين كانت موقفه أيضًا مشكلة. بغض النظر عن هذه المشاكل، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكمل الموسم في اسطنبول، ولكن في أوائل فبراير، أنهى فجأة إعارته إلى فنربخشة وغطس في غموض أعمق.

  • خارج نطاق الرادار في روسيا

    لا يزال دوران في الثانية والعشرين من عمره، وقد انضم إلى النادي السادس في مسيرته المهنية الناشئة والثالث في غضون 12 شهراً فقط - وهذه هي خطوته الأكثر غرابة حتى الآن. وقع المهاجم مع العملاق الروسي زينيت سانت بطرسبرغ حتى نهاية موسم 2025-26 في قرار آخر يبدو أنه مدفوع بأسباب مالية في المقام الأول.

    قد يوفر زينيت فرصة الفوز باللقب، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الروسي الممتاز، ولكن هذا بالتأكيد هو كل ما في الأمر؛ فدوران سيكون بعيدًا عن الأنظار والاهتمام هناك، حيث تم حظر الأندية الروسية من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ غزو روسيا غير القانوني لأوكرانيا قبل أربع سنوات، كما أن الدوري الروسي الممتاز نادرًا ما يُبث في بقية أنحاء أوروبا.

    يبدو أن الهدف هو كسب الكثير من المال وتأمين مكانه في منتخب كولومبيا في كأس العالم. لم يلعب دوران مع منتخب بلاده منذ يونيو 2025، ولم يشارك في معسكر المنتخب الأخير في نوفمبر. "شرحوا لي أهداف زينيت. أعجبتني جدًا لدرجة أنني أردت مواصلة مسيرتي هنا. أحاول اختيار أفضل مسار لي ولعائلتي. أعتقد أنني سأكون ناجحًا وسعيدًا في زينيت"، قال دوران في تفسيره.

    وقال سيرجي سيماك، مدرب زينيت، عند وصول دوران: "نعلم جميعًا أنه لاعب من الطراز الرفيع، لكن الأمور لم تسر على النحو الذي كان يوده". "نتوقع أن يكون متحمسًا للمشاركة في كأس العالم مع كولومبيا والتنافس مع جون كوردوبا على مكان في التشكيلة الأساسية. نتطلع إلى أن يكون مفيدًا لنا، ولا شك لدينا في جودته".

    والجدير بالذكر أن صفقة الإعارة تتضمن خيارًا (35 مليون يورو (30.5 مليون جنيه إسترليني/41.5 مليون دولار)) بدلاً من التزام بشراء المهاجم من ناديه الأصلي النصر، مما يشير إلى أنه سينظر في خياراته بعد كأس العالم هذا الصيف. لكنه في الوقت الحالي، يتجه نحو المجهول ويواجه تحديًا حقيقيًا لوقف انزلاقه الذاتي إلى النسيان في مثل هذا العمر الصغير.

