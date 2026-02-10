من المتوقع أن يُعرض على جوزيه مورينيو منصب مدرب منتخب البرتغال بعد كأس العالم 2026

أعرب مورينيو عن رغبته في الانتقال إلى الإدارة الدولية في يناير من العام الماضي، عندما كان لا يزال مسؤولاً عن فريق فنربخشة في تركيا. وقال في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلو سبورت: "أريد أن ألعب في بطولة أوروبا أو كأس العالم وأوحد البلد حول الفريق، كما فعلت مرات عديدة مع الأندية". "أريد أن أفعل ذلك من أجل كرة القدم وما تمثله هذه الرياضة. سيكون ذلك أمراً لا يصدق".

في أغسطس، عندما تحدث عن ارتباطه بالبرازيل، أوضح أنه يضع نصب عينيه منصب مدرب البرتغال أولاً، حيث قال لـ Sporty Net: "مصيري، من حيث المنتخبات الدولية، هو المشاركة في كأس العالم مع المنتخب البرتغالي. لم أفكر أبداً في تدريب المنتخب البرازيلي. يجب أن تكون تجربتي الأولى مع البرتغال، ثم على الناس أن يفهموا أنني محترف وأنني أستطيع تدريب فرق أخرى، ولكن دائمًا فرقًا تربطني بها صلة ما. البرازيل، بالطبع، بسبب العلاقة التاريخية بين بلدينا، وإنجلترا لأنها وطني، وإيطاليا، حيث عملت هناك لعدة سنوات، ولكن تجربتي الأولى مع المنتخب الوطني يجب أن تكون لي".