"من الأمير إلى العبقري!" - ليونيل ميسي وأبناؤه يتلقون هدية خاصة من زميلهم السابق في برشلونة نيمار
ميسي ونيمار يتألقان معاً في برشلونة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
أصبح ميسي ونيمار صديقين حميمين لأول مرة خلال فترة لعبهما مع برشلونة. فاز الثنائي بثمانية ألقاب مع العملاق الكتالوني، بما في ذلك ثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس الملك خلال موسم 2014-15 التاريخي، وشكلا خط هجوم "MSN" المثير إلى جانب لويس سواريز. انتهت شراكتهما مؤقتًا في عام 2017 عندما انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية، لكن ميسي انضم في النهاية إلى زميله القديم في باريس بعد أن غادر برشلونة كلاعب حر في عام 2021.
غادر كلاهما فرنسا في عام 2023، حيث انتقل ميسي إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وانضم نيمار إلى الهلال في ما تبين أنه موسمان مليئان بالإصابات. عاد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا منذ ذلك الحين إلى سانتوس في موطنه البرازيل وساعد نادي طفولته على تجنب الهبوط في موسم 2025 من الدوري البرازيلي الممتاز.
سانتوس ونيمار يرسلان هدية خاصة إلى ميسي
أحدث مثال على صداقتهم القوية ظهر عندما أرسل نيمار ثلاث قمصان سانتوس مقلدة إلى ميسي وأبنائه الثلاثة، تياجو وماتيو وسيرو، مع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما انتشر بشكل واسع.
جاء في المنشور من سانتوس: "من نيمار جونيور إلى ليونيل ميسي. من الأمير إلى العبقري.
العباءة المقدسة، ذات القيمة التي لا تقدر بثمن، مع الرقم الذي خلده الملك. 10 لنيمار. 10 لميسي. 10 لبيليه. إرث لا نهائي في تاريخ كرة القدم.
تحياتنا من فيلا بيلميرو، ليونيل ميسي!"
ميسي يزدهر مع إنتر ميامي بينما يعود نيمار إلى سانتوس
لم يعد الثنائي يلعبان معًا، لكن كلاهما لا يزال نشطًا على مستوى الأندية. جلب ميسي اهتمامًا جديدًا إلى دوري MLS منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، حيث ساعد فريق هيرونز على الفوز بكأس MLS 2025، ودرع المشجعين 2024، وكأس الدوري 2023. في غضون ذلك، لم يشارك نيمار في منافسات الدوري البرازيلي الممتاز، حيث كان فريقه في صراع شديد للبقاء في الدوري عند عودته.
نجح سانتوس في النهاية في الحفاظ على مكانه في الدوري، ويأمل في تجنب حملة مماثلة في نسخة 2026 من الدوري، على الرغم من أنه لم يتمكن من تحقيق أي فوز في أول مباراتين له. لم يكن نيمار جاهزًا للعب حتى الآن، لكنه قد يكون متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة ضد أتلتيكو بارانينسي مساء الخميس.
هل يمكن أن ينضم نيمار إلى ميسي في دوري MLS؟
في حين وقع نيمار مؤخرًا على تمديد عقده مع سانتوس، كانت هناك تكهنات تربطه بالانتقال إلى أمريكا الشمالية.
وفي حديثه عن احتمال انتقاله، قال حارس مرمى الدوري الإنجليزي السابق براد فريدل مؤخرًا لموقع GOAL: "إذا كان نيمار لائقًا بدنيًا، أعتقد أن الأمر سينجح، وأنا أؤمن بذلك حقًا لأنه لا يزال اسمًا كبيرًا في بعض أنحاء الولايات المتحدة. المشكلة هي أنه إذا لم يكن لائقًا بدنيًا وتعرض لإصابات كثيرة، فسيصبح الأمر واقعًا سلبيًا مدفوعًا بوسائل الإعلام. يمكنني بالتأكيد أن أفهم حجج كلا الجانبين.
أفترض، وهؤلاء أشخاص أذكياء، أنه سيكون عقدًا متدرجًا يعتمد على الأداء واللياقة البدنية. بعد أن قضيت بعض الوقت في ميامي، قبل وصول ميسي، لم تكن تعرف حقًا أن ميامي لديها فريق. منذ وصوله، أصبحت القمصان الوردية والسوداء في كل مكان. إذا جاء نيمار، فسيضيف ذلك إلى ذلك.
"أستطيع أن أفهم ما يحاولون القيام به. عليك أن تنظر إلى الأمر بعناية لأنه صعب بسبب سجل إصاباته. لكنه يمتلك موهبة خاصة يمكن أن تثير حماس بعض المشجعين الأمريكيين. يمكنه القيام بأشياء خاصة. ربما سأكون 55% مؤيدًا و45% معارضًا".
في غضون ذلك، من المفترض أن يشارك ميسي في المباراة الأولى لإنتر ميامي في الموسم الجديد من دوري MLS في وقت لاحق من هذا الشهر ضد لوس أنجلوس FC.
