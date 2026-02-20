من الارتباط ببرشلونة إلى إطعام جثة صديقته للكلاب .. "برونو" يشعل غضب البرازيل من جديد

ولدت إليزا ساموديو في عام 1985 في حياة من الفقر والمشقة، في أسرة تعاني من العنف حيث كان والدها يضرب والدتها بانتظام. ونتيجة لهذا العنف، هربت والدتها، وتركت زوجها في النهاية لتربي إليزا في فوز دو إيغواسو، وهي بلدية صغيرة في البرازيل.

لكن في سن العاشرة، انتقلت إليزا للعيش مع والدتها، التي تزوجت مرة أخرى وكانت تدير مزرعة لإنتاج الفلفل. مع استمرار تقاسم مسؤولية تربيتها، كانت تحلم بأن تصبح عارضة أزياء في المدينة الكبيرة، وأن تذهب إلى ساو باولو لتحقق نجاحًا في صناعة الأزياء.

لكنها لم تنجح في نهاية المطاف، حيث قُطعت حياتها بشكل مأساوي وبشع على يد حارس المرمى البرازيلي برونو فرنانديز دي سوزا، صديقها. توفيت إليزا في عام 2010، عن عمر 25 عامًا، وحُكم على برونو بالسجن لقتله، مع العديد من شركائه. هذه هي قصتهم...