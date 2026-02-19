منظمة خيرية مناهضة للعنصرية تتهم جوزيه مورينيو بـ"التلاعب النفسي" بفينيسيوس جونيور بعد الفوضى التي حدثت في دوري أبطال أوروبا

توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد أن ألقى مشجعو بنفيكا أشياء على نجم ريال مدريد وهو يحتفل عند راية الركنية بعد هدفه المذهل والحاسم في الفوز 1-0 في لشبونة. وعندما كان اللعب على وشك الاستئناف، اندفع البرازيلي نحو الحكم، زاعمًا أن جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا وجه له تعليقًا عنصريًا. أثار الحادث غضبًا في الملعب والمدرجات، حيث رد لاعبو ومدربو الفريقين بينما كان الجمهور يهتف.

بعد المباراة، دخل مدرب بنفيكا مورينيو في دائرة الضوء بتصريحات زادت من حدة الجدل، حيث أيد موقف ناديه وأثار الشكوك حول مدى ملاءمة سلوك مهاجم ريال مدريد خلال المباراة.

وقال لموقع أمازون: "كان من المفترض أن يكون ذلك لحظة جنونية في المباراة، هدف رائع في مباراة جيدة... هؤلاء الموهوبون قادرون على القيام بهذه الأشياء الجميلة، لكن للأسف [فينيسيوس] لم يكتفِ بالسعادة لتسجيله ذلك الهدف المذهل ثم انتهاء المباراة. عندما تسجل هدفًا كهذا، تحتفل بطريقة محترمة" .

عندما سُئل عما إذا كان فينيسيوس قد استفز بشكل فعال جماهير الفريق المضيف وفريق بنفيكا، كان المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد حازمًا في اعتقاده. وأضاف مورينيو: "نعم، أعتقد ذلك. الكلمات التي تبادلها بريستياني مع فينيسيوس، أريد أن أكون محايدًا. لا أعلق على ذلك".

كشف مورينيو أيضًا عن طبيعة محادثته مع اللاعب على خط التماس أثناء استراحة المباراة. وقال: "أخبرته أنه عندما تسجل هدفًا كهذا، عليك فقط الاحتفال والعودة إلى مكانك. ثم، عندما كان يتحدث عن العنصرية، أخبرته أن أكبر شخص في تاريخ هذا النادي كان أسود البشرة. هذا النادي هو أبعد ما يكون عن العنصرية، لذا إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك، فهذا هو بنفيكا. هناك شيء خاطئ لأن هذا يحدث في كل ملعب. في كل ملعب يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء ما. دائماً. أقول إنها كانت 50 دقيقة جيدة من كرة القدم، وملايين الأشخاص يشاهدونها حول العالم، وهدف مجنون، هدف مجنون تماماً، ثم انتهت المباراة".