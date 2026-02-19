getty
منظمة خيرية مناهضة للعنصرية تتهم جوزيه مورينيو بـ"التلاعب النفسي" بفينيسيوس جونيور بعد الفوضى التي حدثت في دوري أبطال أوروبا
موقف "الاستثنائي" الاستفزازي
توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد أن ألقى مشجعو بنفيكا أشياء على نجم ريال مدريد وهو يحتفل عند راية الركنية بعد هدفه المذهل والحاسم في الفوز 1-0 في لشبونة. وعندما كان اللعب على وشك الاستئناف، اندفع البرازيلي نحو الحكم، زاعمًا أن جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا وجه له تعليقًا عنصريًا. أثار الحادث غضبًا في الملعب والمدرجات، حيث رد لاعبو ومدربو الفريقين بينما كان الجمهور يهتف.
بعد المباراة، دخل مدرب بنفيكا مورينيو في دائرة الضوء بتصريحات زادت من حدة الجدل، حيث أيد موقف ناديه وأثار الشكوك حول مدى ملاءمة سلوك مهاجم ريال مدريد خلال المباراة.
وقال لموقع أمازون: "كان من المفترض أن يكون ذلك لحظة جنونية في المباراة، هدف رائع في مباراة جيدة... هؤلاء الموهوبون قادرون على القيام بهذه الأشياء الجميلة، لكن للأسف [فينيسيوس] لم يكتفِ بالسعادة لتسجيله ذلك الهدف المذهل ثم انتهاء المباراة. عندما تسجل هدفًا كهذا، تحتفل بطريقة محترمة" .
عندما سُئل عما إذا كان فينيسيوس قد استفز بشكل فعال جماهير الفريق المضيف وفريق بنفيكا، كان المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد حازمًا في اعتقاده. وأضاف مورينيو: "نعم، أعتقد ذلك. الكلمات التي تبادلها بريستياني مع فينيسيوس، أريد أن أكون محايدًا. لا أعلق على ذلك".
كشف مورينيو أيضًا عن طبيعة محادثته مع اللاعب على خط التماس أثناء استراحة المباراة. وقال: "أخبرته أنه عندما تسجل هدفًا كهذا، عليك فقط الاحتفال والعودة إلى مكانك. ثم، عندما كان يتحدث عن العنصرية، أخبرته أن أكبر شخص في تاريخ هذا النادي كان أسود البشرة. هذا النادي هو أبعد ما يكون عن العنصرية، لذا إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك، فهذا هو بنفيكا. هناك شيء خاطئ لأن هذا يحدث في كل ملعب. في كل ملعب يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء ما. دائماً. أقول إنها كانت 50 دقيقة جيدة من كرة القدم، وملايين الأشخاص يشاهدونها حول العالم، وهدف مجنون، هدف مجنون تماماً، ثم انتهت المباراة".
"كف عن ذلك" تصدر رداً لاذعاً
وقد أثارت تعليقات مورينيو انتقادات بالفعل، كما أثار دعم بنفيكا العلني للأرجنتيني في أعقاب هذه الضجة. ووجهت منظمة Kick It Out انتقادات إلى المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد من خلال سلسلة من التصريحات القوية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أدانت خطاب المدرب ووصفته بأنه ضار ومضلل. وقالت المنظمة الخيرية على X: "عندما يبلغ أي شخص عن تمييز في كرة القدم، أو في أي مكان آخر، فإن الأولوية الأولى هي الاستماع إليه وجعله يشعر بالدعم. التركيز على احتفال فينيسيوس جونيور بهدفه أو تاريخ النادي، بدلاً من الاعتراف بالبلاغ، هو شكل من أشكال التلاعب النفسي. هذا النهج لا يضر الفرد المتضرر فحسب، بل يرسل أيضًا رسالة خاطئة إلى الآخرين حول العالم الذين قد يكونوا تعرضوا لمواقف مماثلة. يلعب قادة كرة القدم دورًا حاسمًا في وضع المعايير، وتستدعي لحظات مثل هذه قيادة مسؤولة تعزز الاحترام والاندماج والمساءلة. ونتطلع إلى إجراء تحقيق شامل في هذا الحادث، مع تحميل المسؤولية المناسبة عن النتيجة".
بنفيكا وبرستياني يدافعان عن أرضهما
على الرغم من الاحتجاج العالمي، تحرك بنفيكا لدعم بريستياني، الذي يواجه اتهامات بأنه نعت فينيسيوس بـ"القرد". وأصدر النادي بيانًا رسميًا قال فيه: "يؤكد النادي، بوضوح وبشكل لا لبس فيه، التزامه التاريخي والثابت بالدفاع عن قيم
المتمثلة في المساواة والاحترام والاندماج، والتي تتوافق مع القيم الأساسية لتأسيسه والتي يمثلها أوزيبيو كأكبر رمز لها. يؤكد نادي سبورت لشبونة وبنفيكا مجددًا أنه يدعم تمامًا ويؤمن بالرواية التي قدمها اللاعب جيانلوكا بريستياني، الذي لطالما اتسم سلوكه أثناء خدمته للنادي باحترام الخصوم والمؤسسات والمبادئ التي تحدد هوية بنفيكا. ويأسف النادي للحملة التشهيرية التي تعرض لها اللاعب".
كما كسر بريستياني صمته، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي لينفي الاتهامات ويتساءل عن سبب عدم رد خصومه بشكل أكثر عدوانية إذا كان قد تم الإدلاء بمثل هذا التعليق. وكتب على إنستغرام: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية للاعب فينيسيوس جونيور، الذي أسف لفهمه الخاطئ لما اعتقد أنه سمعه. لم أكن عنصريًا مع أي شخص وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".
تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلوح في الأفق على لشبونة
لا تزال الأوضاع متقلبة للغاية، حيث تنتظر أوساط كرة القدم تدخل الهيئات الإدارية لتحديد وقائع تلك الليلة. وقد بدأت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بالفعل تحقيقاً شاملاً في الحادث، وستخضع الأدلة، التي تتراوح بين لقطات البث وشهادات الشهود، لتدقيق شديد. ومع استمرار الجدل حول استفزازات اللاعبين مقابل الإساءات العنصرية في إثارة الانقسام في الآراء، تتزايد الضغوط على مورينيو وبنفيكا لتقديم أكثر من مجرد تبريرات في مواجهة الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد سلوكهما.
