بكلمات "غير مفهومة" .. رسالة من إرلينج هالاند لمحمد صلاح وعمر مرموش بعد فوز مصر أمام زيمبابوي

أرسل مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند رسالة إلى محمد صلاح بعد أن شاهد نجم ليفربول يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل لمصر في فوزها على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية.

ونشر مهاجم ليفربول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة وهو يقف مع زميله في التهديف وزميل هالاند في مانشستر سيتي "عمر مرموش"، مما دفع المهاجم إلى الرد بسرعة.