بكلمات "غير مفهومة" .. رسالة من إرلينج هالاند لمحمد صلاح وعمر مرموش بعد فوز مصر أمام زيمبابوي

صلاح وهالاند كانا منافسين منذ أن وقع المهاجم مع مانشستر سيتي في عام 2022، إذ حصد النجم النرويجي خلال تلك الفترة مع فريق بيب جوارديولا لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. كما سجل أهدافًا كثيرة وفاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2022-2023 و2023-2024.
ومع ذلك، تألق صلاح أيضًا مع ليفربول خلال نفس الفترة، حيث أضاف لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الثاني إلى رصيده الموسم الماضي وتفوق على هالاند في الحصول على الحذاء الذهبي.
ومن المقرر أن يعود صلاح إلى ليفربول بعد مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية، لكن مستقبله في النادي أصبح موضع شك بسبب مقابلته المثيرة، حيث اتهم النجم المصري ليفربول بـ "التخلي عنه" وادعى أيضًا أن علاقته بالمدرب آرني سلوت قد انهارت.