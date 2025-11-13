تشبه الـ"كروكس" .. توخيل يجهز إنجلترا لكأس العالم بأحذية "تحسن العقول"!

ظاهرة جديدة قد تصنع طفرة في كرة القدم، قرر منتخب إنجلترا أن يطبقها في صفوفه، بحثًا عن تقنية تمنح اللاعبين "ميزة إضافية"، من أجل التحضير للمشاركة في كأس العالم 2026.

وباتت إنجلترا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الصيف المُقبل، بعدما ضمن "الأسود الثلاثة" صدارة المجموعة الحادية عشرة في التصفيات الأوروبية، برصيد 18 نقطة.

وبعد ابتعاده عن أقرب ملاحقيه بفارق "سبع" نقاط، فإن المنتخب الإنجليزي سيكون فيما يشبه بـ"النزهة"، خلال مواجهتي صربيا وألبانيا، في 13 و16 نوفمبر، حيث يتصارع منافسا إنجلترا على الوصافة المؤهلة إلى مرحلة الملحق.