BRITAIN-FBL-COURT-BARTONAFP
أحمد مجدي

"ممنوع من حمل العلم البريطاني".. نجم الدوري الإنجليزي المثير للجدل يعود إلى الواجهة بعد منشورات صادمة!

منشورات جوي بارتون تفجر الجدل

أدين اللاعب الإنجليزي السابق جوي بارتون بست تهم تتعلق بنشر منشورات "مهينة للغاية" على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وُجهت ضد الإعلامي جيريمي فاين والمحللتين الرياضيتين لوسي وورد وإيني أولوكو، في قضية أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية البريطانية.

وخلال المحاكمة التي جرت في محكمة ليفربول كراون كورت، وُجهت لبارتون اتهامات بإرسال رسائل إلكترونية مسيئة بشكل فاضح، تنطوي على نية إحداث معاناة نفسية أو قلق للمجني عليهم، في سلسلة من المنشورات نشرها بين شهري يناير ومارس من عام 2024.

  • منشورات مهينة ومقارنات صادمة

    أظهرت التحقيقات أن بارتون، البالغ من العمر 43 عامًا وينحدر من منطقة هايتون في ميرسيسايد، قارن في أحد منشوراته بين المحللتين وورد وأولوكو وبين القاتلين المتسلسلين البريطانيين فريد وروز ويست، في تشبيه صادم اعتبرته المحكمة "إهانة تتجاوز حدود حرية التعبير".

    كما وصف الإعلامي جيريمي فاين بعبارة تحمل إهانة عامية تُستخدم في بريطانيا وتُفهم على أنها تلميح مسيء يتعلق بالتحرش بالأطفال، وهو ما أثار استياءً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي آنذاك.

    القاضي أندرو ميناري أكد في مداولاته أن بارتون "تجاوز الخط الفاصل بين حرية التعبير والجريمة"، مشيرًا إلى أن منشوراته لم تكن مجرد آراء حادة بل تضمنت "لغة مسيئة بشكل صارخ تمس كرامة الآخرين".

    • إعلان

  • تبرئة جزئية وتحذير من القاضي

    ورغم ذلك، تمت تبرئة بارتون من ست تهم أخرى تتعلق بمنشورات مماثلة، بعدما رأى المحلفون أنه لم يكن في بعضها يقصد الإضرار أو إثارة القلق بشكل مباشر. كما تمت تبرئته من تهمة تتعلق بمنشور تضمن "اعتذارًا ساخرًا" لأولوكو بعدما شبهها بـ"روز ويست"، حيث كتب فيه: "هي في الواقع تنتمي لفئة جوزيف ستالين أو بول بوت... لقد قتلت مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من آذان مشجعي كرة القدم في السنوات الأخيرة".

    غير أن هيئة المحكمة أدانته في منشور آخر كتب فيه عن أولوكو أنها "تعمل فقط لأنها تُستخدم لملء الحصص المطلوبة" (في إشارة إلى التنوع العرقي والجندري في الإعلام البريطاني)، مضيفًا: "كل ذلك بسبب هراء (Black Lives Matter) وحادث جورج فلويد".

    كما أُدين أيضًا في منشور قام فيه بارتون بوضع وجهي وورد وأولوكو على صورة القاتلين المتسلسلين فريد وروز ويست، وهي الصورة التي وُصفت من قبل الادعاء بأنها "تجسيد للتحقير المتعمد والممنهج للنساء العاملات في الإعلام الرياضي".

  • دفاع مثير للجدل

    خلال جلسات المحاكمة، دافع بارتون عن نفسه قائلاً إنه كان ضحية لـ"محاكمة سياسية"، مؤكدًا أن تعليقاته كانت مجرد "دعابة سوداء غبية"، وأنه لم يقصد بها الإهانة. وأوضح أنه كان يحاول "إيصال وجهة نظر جادة بطريقة استفزازية"، مشيرًا إلى أنه يرى نفسه مستهدفًا بسبب آرائه السياسية وانتقاداته للإعلام الرياضي.

    وبخصوص منشوراته عن جيريمي فاين، قال بارتون إنها كانت "مزاحًا فظًا"، مضيفًا أنه لم يقصد أبدًا اتهام المذيع بارتكاب أي سلوك غير قانوني. لكن الادعاء أكد أن استخدامه لتلك المصطلحات عبر منصة عامة بحجم "إكس" كان كافيًا لإحداث "ضرر فعلي لسمعة الأشخاص المعنيين وإثارة الكراهية ضدهم".

  • Bristol Rovers v Sheffield Wednesday - Sky Bet League OneGetty Images Sport

    استعراض غير مقبول

    وفي نهاية الجلسة، وجّه القاضي تحذيرًا شديدًا لبارتون بسبب ارتدائه وشاحًا يحمل علم بريطانيا أثناء مثوله في القفص، واصفًا ذلك بأنه "استعراض غير مقبول"، وأمر فريق دفاعه بعدم السماح له بارتداء هذا الوشاح خلال جلسة النطق بالحكم المقررة في 8 ديسمبر المقبل.

    كما ذكّره القاضي بشروط إطلاق سراحه المؤقت، والتي تحظر عليه ذكر أسماء الضحايا الثلاثة أو التعليق عليهم بأي شكل حتى موعد الجلسة المقبلة.

    يُذكر أن جوي بارتون، الذي لعب سابقًا لأندية مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وكوينز بارك رينجرز، عُرف طوال مسيرته بتصرفاته المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب. وبعد اعتزاله، اتجه إلى التدريب والتعليق الرياضي، لكنه دخل في صراعات متكررة مع إعلاميين ورياضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    وتأتي هذه الإدانة لتضيف فصلًا جديدًا إلى سلسلة أزمات بارتون، الذي يواجه الآن احتمال فرض عقوبة مالية كبيرة أو حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، اعتمادًا على قرار المحكمة الشهر المقبل.

    القضاء البريطاني أكد في حيثياته على ضرورة احترام حدود حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، خصوصًا عندما تتحول الكلمات إلى أدوات للاعتداء المعنوي أو الإهانة العلنية.

الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام crest
فولهام
فولهام
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي