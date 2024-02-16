"ممثل جديد في الدوري السعودي وبطل فضيحة الأهلي" .. ردود أفعال أداء رياض محرز أمام الأخدود

رياض محرز أثار الجدل في مباراة الأهلي والأخدود..

SHAHID

شارك النجم الجزائري رياض محرز، في السقوط المدوي للنادي الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل اثنين أمام الأخدود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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أداء محرز أمام الأخدود، شهد تباينًا بين التصاعد والهبوط طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة؛ حيث لم يهز اللاعب شباك المنافس، ولكنه تسبب في ركلة جزاء لمصلحة فريقه.

في الحقيقة.. إن هذه الركلة الجزائية، التي ترك النجم الجزائري تنفيذها إلى زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، فتحت أبواب السخرية ضده، خاصة أن الكثيرين اعتبروا أنها غير صحيحة.

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وجاءت معظم الردود على أداء محرز في مباراة الأهلي والأخدود، بأنه "ممثل جديد" في دوري روشن السعودي؛ وسط مطالبات باللعب بجدية أو الرحيل عن صفوف الفريق.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي، على أداء رياض محرز في مباراة الأهلي والأخدود..