AFP
ملياردير أمريكي يستثمر في أسهم مانشستر يونايتد، لكن الاستحواذ الكامل غير مرجح
ملياردير أمريكي يزيد حصته في مانشستر يونايتد
اشترى كوبرمان لأول مرة حوالي مليون سهم في أواخر عام 2023، قبل أن يكمل راتكليف استثماره في النادي ليصبح شريكًا في ملكيته. والآن، وفقًا ل صحيفة The Independent، يُعتقد أن مؤسس صندوق التحوط Omega Advisors الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له يمتلك 5.2٪ من أسهم الفئة A في مانشستر يونايتد، وهو ما يعادل قيمة تزيد عن 50 مليون دولار (36.7 مليون جنيه إسترليني/42 مليون يورو).
لا توجد خطط استحواذ من كوبرمان
على الرغم من هذا الاستثمار، لا يُعتقد أن كوبرمان يخطط للاستحواذ على حصة مهيمنة في مانشستر يونايتد، على الرغم من أن صافي ثروته تزيد عن 3.6 مليار دولار (2.67 مليار جنيه إسترليني). لا تتطابق أسهم الفئة أ مع حقوق التصويت لأسهم الفئة ب، التي تحمل 10 أصوات لكل سهم مقارنة بصوت واحد فقط للفئة أ.
بشكل عام، لا تزال عائلة غلايزر تمتلك أغلبية الأصوات بنحو 67٪ من النادي، بينما يمتلك راتكليف حوالي 28٪. لا تزال عائلة غلايزر مسؤولة عن الجوانب المؤسسية والتجارية للنادي، بينما يتحكم راتكليف وشركة INEOS في العمليات الكروية.
شهد أولد ترافورد الكثير من التغييرات في الآونة الأخيرة، لكن قطاعات كبيرة من المشجعين لا تزال غير مقتنعة بعائلة غلايزر، وقد اندلعت احتجاجات ضد العائلة في أوائل فبراير. كشفت مجموعة 1958 عن خطط لتنظيم مظاهرة قبل مباراة فولهام، قائلة إن النادي أصبح "أضحوكة" وإن راتكليف "متواطئ" في هذا التدهور.
راتكليف لا يزال متأثراً بتعليقاته "المخزية" حول الهجرة
تصدر راتكليف عناوين الصحف لأسباب خاطئة خلال الأسبوع الماضي تقريبًا. أثار المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد انتقادات عندما قال إن المملكة المتحدة "استُعمرت من قبل المهاجرين" وقدم إحصاءات سكانية خاطئة بشكل صارخ خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز.
وقال: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين. أعني أن المملكة المتحدة قد استُعمرت. هذا يكلف الكثير من المال.
لقد استُعمرت المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".
اعتذر راتكليف لاحقًا "لأن اختياري للغة قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا"، ثم ضاعف من تصريحاته السابقة في نفس البيان.
كان رئيس الوزراء كير ستارمر، وعمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام، ومنظمة مكافحة العنصرية Kick It Out من بين الأفراد والجماعات التي طالبت راتكليف بالاعتذار. وقال ستارمر نفسه: "بريطانيا بلد فخور ومتسامح ومتنوع. يجب على جيم راتكليف أن يعتذر".
الشياطين الحمر يأملون في مزيد من النجاح في الحياة بعد أموريم
في حين أن تعليقات راتكليف كانت بمثابة كابوس في العلاقات العامة بالنسبة لمانشستر يونايتد، إلا أن فريق مايكل كاريك قد حقق على الأقل نتائج جيدة على أرض الملعب منذ أن حل لاعب وسط إنجلترا السابق محل روبن أموريم كمدرب حتى نهاية الموسم. سلسلة من أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز رفعتهم إلى المركز الرابع في الجدول، مع وجود فرصة حقيقية الآن أمام الشياطين الحمر لتأمين مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على الرغم من البداية المتقلبة للموسم الحالي.
ومع ذلك، فإن مهمتهم التالية قد تكون صعبة. يونايتد يسافر إلى ميرسيسايد مساء الاثنين لمواجهة إيفرتون، الذي يحتل المركز الثامن قبل نهاية الأسبوع. بعد تلك المباراة، يواجه فريق كاريك كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وبورنموث قبل فترة التوقف الدولية في مارس.
