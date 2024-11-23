مركز جديد لجارناتشو وبرونو فيرناديش وراشفورد خارج الحسابات .. ظهور ملامح تشكيل أموريم الأول مع مانشستر يونايتد

جماهير الشياطين الحمر متحمسة لرؤية نظام المدرب الجديد في العمل يوم الأحد في بورت مان رود - لكن من يستحق البداية؟

لا يمكن أن يكون هناك حماس أكبر بشأن المباراة الأولى لروبين أموريم كمدرب لمانشستر يونايتد والانتظار يكاد يكون قد انتهى. أخيرًا سيقود البرتغالي الشياطين الحمر في مواجهة إيبسويتش تاون يوم الأحد، بعد 27 يومًا من إقالة إريك تين هاج و23 يومًا بعد تأكيد أن المدرب البالغ من العمر 39 عامًا سيحل محله.

غادر أموريم سبورتينج في أفضل شكل يمكن تخيله، لكنه ينضم إلى يونايتد الذي يمر بأحدث الأزمات العديدة في حقبة ما بعد السير أليكس فيرجسون، يبدو يائسًا من ناحية المنافسة مع الفرق المتقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز وحتى خلف النخبة الأوروبية أكثر. لقد حصل على ما يقارب الأسبوعين ليأخذ موقعه ويقييم فريقه وأجرى عدة جلسات تدريب، وقد أصيب بالدهشة من نقص الحدة المعروضة.

المدرب مشهور بلعب تشكيل 3-4-3 وقد أوضح أنه يعتزم التمسك بهذا الشكل المجرب والمختبر في يونايتد، بالفعل وضعه قيد الممارسة في التدريب. لكن من سيحظى بالفرصة عندما يعلن عن تشكيلته الأولى في بورت مان رود؟ GOAL يستعرض التشكيلة الأساسية التي ينبغي على أموريم اختيارها لتحقيق أفضل بداية ممكنة.