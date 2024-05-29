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علي سمير

مقلب برشلونة وأموال باريس الضائعة .. أسوأ 15 صفقة في أوروبا لموسم 2023/2024

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قائمة مُحبطة لنجوم فشلوا في إثبات أنفسهم

صفقات عديدة أبرمتها الأندية الأوروبية على مدار موسم 2023/2024، وحان الآن وقت الحساب للكشف عن الناجحين والفاشلين ونحن في نهاية الموسم.

جواو فيليكس لم يتمتع بفترة منتظمة خلال إعارته من أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وفشل ريناتو سانشيس في إحياء مسيرته مع روما بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان، بينما منح فلوريان بالوجن الكثير من الأسباب لموناكو للندم على ضمه من آرسنال.

ولكن هذه النماذج ليست الأسوأ على الإطلاق من بين صفقات الموسم، فهناك عناصر أخرى تستحق التواجد في هذه القائمة الُمحبطة، للاعبين فشلوا في إثبات أنفسهم بموسمهم الأول مع فرقهم الجديدة..

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