Lionel Messi Mohamed SalahGetty/GOAL
Aditya Gokhale و بلال محمد

"عليه التواصل مع ميسي".. الدوري الأمريكي يفتح أحضانه لاستقبال صلاح بعد أزمته مع ليفربول

الدوري الأمريكي ينضم إلى المهتمين بالتعاقد مع صلاح...

رحب دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، بفكرة انضمام محمد صلاح، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل أزمته الأخيرة مع فريقه ليفربول، وارتباطه بالرحيل عن الريدز، بعد رحلة مليئة بالإنجازات والبطولات.

مع تدهور علاقة النجم المصري، مع مدربه أرني سلوت، وتزايد التكهنات حول مستقبل صلاح، في آنفيلد، طالب جاربر، من نجم ليفربول التحدث مباشرة مع ليونيل ميسي، وتوماس مولر، لمعرفة منهم مدى التغيير الذي يمكن أن يحدثه التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • مكان شاغر في الدوري الأمريكي

    أصبح مستقبل صلاح محل شكوك جديدة بعد موسم مضطرب في ليفربول، حيث تسبب انهيار العلاقات مع سلوت في صدمة كبيرة في أنفيلد. مع اهتمام دوري روشن السعودي، ودخول فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم بشكل غير متوقع إلى الصورة، أدت حالة عدم اليقين إلى إثارة جدل عالمي حول خطوته التالية.

    وأضاف مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم جاربر الوقود إلى النقاش بدعوته صلاح مباشرة إلى النظر في الدوري الأمريكي كخيار جاد. وجاءت تصريحاته العلنية في الوقت الذي ترددت شائعات عن احتمال انتقال النجم المصري إلى أندية طموحة مثل سان دييجو أو شيكاغو فاير، وكلاهما قد يكون لديه الهيكل المالي والمكان الشاغر في قائمة اللاعبين البارزين لمحاولة إبرام مثل هذه الصفقة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان صلاح منفتحًا بالفعل على هذه الفكرة، لكن تعليقات المفوض دفعت الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى دائرة النقاش.

    • إعلان
  • MLS Commissioner Press Conference - 2025 MLS All-Star GameGetty Images Sport

    تواصل منتظر مع ميسي ومولر

    وفي حديثه عن مستقبل صلاح الضبابي، أوضح جاربر موقفه للصحفيين قائلاً: "بكل تأكيد سنرحب بصلاح بأذرع مفتوحة إذا قرر الانضمام إلى دوري كرة القدم الأمريكي. أعتقد أنه يجب عليه التواصل مع ميسي وتوماس مولر ليرى مدى سعادتهما ونجاحهما ومدى استمتاعهما باللعب في دوري كرة القدم الأمريكي".

    كما حذر من أن الدوري الأمريكي لكرة القدم لن يتدخل في عقد صلاح مع ليفربول: "لقد سمعت بعض الشائعات عن محمد صلاح. نحن نؤمن بشدة بقدسية العقود؛ هذه هي ديناميكية الأعمال في أمريكا. محمد مرتبط بعقد مع ليفربول، وهو نادٍ نعرفه جيدًا. إنه فريق رائع".

  • Mohamed SalahGetty Images

    منافسة شرسة

    تظهر صلة صلاح بالدوري الأمريكي لكرة القدم في وقت يمر فيه النجم المصري بأصعب موسم في مسيرته مع ليفربول. فقد أدى خلافه مع سلوت، الذي انتهى بإبعاده عن التشكيلة الأساسية لثلاث مباريات متتالية في الدوري واستبعاده من التشكيلة التي واجهت إنتر، في دوري أبطال أوروبا إلى إعادة تشكيل الرواية حول مستقبله. مع استمرار عقده حتى عام 2027، فإن خطوته التالية تعتمد على ما إذا كان هو وليفربول يعتبران المصالحة ممكنة أم أن انتقاله إلى نادٍ آخر أصبح أمراً لا مفر منه.

    لا تزال أندية الدوري السعودي للمحترفين مهتمًا بشدة به، وقد عرضت في الماضي حزمًا مالية ضخمة لإغراء المهاجم. في المقابل، يمثل الدوري الأمريكي لكرة القدم نوعًا مختلفًا من الجاذبية: نمط الحياة، وتوسيع السوق، وفرصة اتباع نهج ميسي، الذي رفع من شهرة الدوري في جميع أنحاء العالم.

    ومع ذلك، فإن العقبات كبيرة، حيث يتعين على أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم التعامل مع لوائح الحد الأقصى للرواتب، ومقاعد اللاعبين المعينين، وقواعد التوازن التنافسي، وكلها أمور تعقد الصفقات من هذا الحجم. حتى إنتر ميامي، الذي اشتهر بتوقيعه مع ميسي، يُعتقد أنه يعطي الأولوية لمراكز أخرى، مما يجعل إعادة تشكيل قائمة اللاعبين على غرار عام 2026 أكثر جدوى من ضم صلاح في عام 2025. ومع ذلك، نظرًا لتأثير صلاح العالمي، لن يتجاهل الدوري الأمريكي لكرة القدم هذه الفكرة ببساطة.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • فرصة ليفربول الأخيرة

    بالنسبة إلى الدوري الأمريكي، فإن الخطوة التالية هي ببساطة مراقبة الوضع مع الحفاظ على باب الدعوة مفتوحًا في حال أصر صلاح على الرحيل عن ليفربول. تهدف تعليقات جاربر إلى وضع الدوري في موقع الوجهة الممكنة دون الإخلال باحترام العقد، تاركًا القرار بيد اللاعب. إذا ما قرر صلاح استكشاف هذا الخيار، فقد يكون للحوار مع ميسي ومولر وغيرهم من اللاعبين الأوروبيين تأثير كبير.

    في غضون ذلك، يجب على ليفربول حل الخلاف المتعمق بين صلاح وسلوت مع دخول النادي مرحلة حاسمة من الموسم. قد يعتمد قرار البقاء أو الرحيل على الأداء، وديناميكيات غرفة الملابس، وموقف ليفربول قبل فترة الانتقالات في يناير. إذا استمرت العلاقات في التدهور، فقد يواجه صلاح خيارًا حاسمًا بين البقاء في أوروبا، أو قبول عرض سعودي ضخم، أو بدء فصل جديد في الدوري الأمريكي.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
برايتون crest
برايتون
برايتون
0