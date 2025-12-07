مفاجأة من العيار الثقيل .. القبض على لاعب دولي في وسط لندن بعد مشاجرة وإصابات بالغة

تم استدعاء ضباط شرطة العاصمة إلى شارع واردور في سوهو، بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم السبت بعد تلقيهم بلاغات عن وقوع اعتداء. عند وصولهم، احتجزت الشرطة الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، والذي تم التأكد من أنه لاعب كرة قدم دولي، بينما تم نقل الضحية المزعومة إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج. لا يُعتقد أن الإصابات التي لحقت بها ستؤثر على حياته أو تهددها. تم القبض على اللاعب بتهمة ارتكاب جريمتي المشاجرة والاعتداء.