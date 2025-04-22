مفاجأة | التوثيق يمنح كريستيانو رونالدو "بطولة رسمية" مع النصر .. وطلب مهم من النادي!

كريستيانو رونالدو يتلقى خبرًا سعيدًا..

بشكل رسمي.. اعتمد فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، البطولات الرسمية لكل نادٍ؛ وذلك بعد حسم جدل موعد انطلاق المنافسات الرياضية، في المملكة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وفي نفس الوقت.. رفض فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الإعلان عن عدد بطولات كل نادٍ؛ تاركًا هذه المسؤولية للأندية نفسها، بناءً على "الوثيقة" التي تم اعتمادها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتم تحذير جميع أندية السعودية، من الإساءة إلى أي نادٍ آخر أو الدخول في مقارنات؛ عند إعلان كل منهم، عدد بطولاته الرسمية.