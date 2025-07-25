مفاجأة قانونية | 20 قرارًا سعوديًا يؤكد .. مشاركة الأهلي في كأس السوبر "باطلة"

اتحاد الكرة خالف القانون بسبب الهلال..

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مشاركة فريق الأهلي الأول لكرة القدم في بطولة كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

اتحاد الكرة السعودي وجّه دعوة إلى النادي الأهلي، للمشاركة في كأس السوبر 2025-2026؛ بدلًا من فريق الهلال الأول لكرة القدم، الذي أعلن "اعتذاره" عن هذه البطولة.

"اعتذار" الهلال عن هذه البطولة التي تستضيفها هونج كونج على أراضيها؛ يأتي بسبب إرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية "الولايات المتحدة الأمريكية 2025"، خلال صيف العام الحالي.

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وانتهت مشاركة الفريق الهلالي في مونديال الأندية، من دور ربع النهائي - يوم 4 يوليو 2025 -؛ بينما تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في التاسع عشر من أغسطس القادم.