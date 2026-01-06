YamalGetty
مفاجأة في مران برشلونة.. فيروس يضرب لامين يامال قبل ساعات من موقعة بيلباو!

شهدت تدريبات برشلونة الختامية في مدينة جدة، استعداداً لمواجهة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، غياباً مفاجئاً للنجم الشاب لامين يامال عن المران الجماعي.

يدخل برشلونة مواجهة نصف النهائي وعينه على هدف واحد لا بديل عنه: الدفاع عن لقبه بصفته حاملاً لكأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

  • برشلونة يخطط للاحتفاظ بالسوبر


    ويسعى "البلوجرانا"، بقيادة المدرب هانز فليك، لاستثمار الحالة المعنوية والفنية العالية التي يعيشها الفريق، حيث يتربع منفرداً على صدارة "الليجا" بعروض كروية ساحرة ونتائج قوية.

    ولا يرى الفريق الكتالوني في رحلة المملكة العربية السعودية مجرد نزهة، بل فرصة ذهبية لترسيخ "شخصية البطل" وحصد أول ألقاب عام 2026، مواصلاً بذلك موسمه الاستثنائي وإرسال رسالة شديدة اللهجة لجميع المنافسين بأن عرش الكرة الإسبانية ما زال تحت سيطرته.

  • FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-BARCELONAAFP

    سر غياب يامال

    أثارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية حالة من الترقب في أروقة برشلونة قبل ساعات من مواجهة نصف نهائي السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو في جدة، وذلك بعد الكشف عن غياب النجم الشاب لامين يامال عن التدريبات الجماعية الختامية للفريق.

    ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن السر وراء عدم ظهور يامال على العشب يعود لمعاناته من آثار فيروس معوي منذ أيام، مما تركه ضعيفاً بعض الشيء، ولهذا السبب تم إراحته في حصة التدريب اليوم، ما استدعى اكتفاءه بأداء تمارين محددة داخل الصالة الرياضية بعيداً عن زملائه.

    ولفتت إلى أن التدريب الأول لهذا العام، مساء يوم 1 يناير، كان قد شهد غياب يامال بالفعل عن الحصة التدريبية بسبب حالة من الشعور العام بالتوعك.

  • هل يشارك يامال أمام بيلباو؟

    رغم هذا الغياب المفاجئ، نقلت الصحيفة تطمينات من داخل النادي تؤكد أن الحالة ليست خطيرة، وأن تواجد يامال في قائمة المباراة غداً أمر متوقع ولا تدعو حالته للقلق، مشيرة إلى أنه تعرض لوعكة مماثلة مطلع هذا العام.

    وأوضحت أن المدرب هانز فليك لم يتمكن من توضيح الموقف إعلامياً؛ لأن مؤتمره الصحفي سبق موعد المران، في وقت شهدت التدريبات مشاركة المدافع رونالد أراوخو، الذي سيقرر فليك مصيره النهائي عقب جلسة خاصة معه.

    أما بقية اللاعبين الذين سافروا إلى السعودية ضمن قائمة "البلوجرانا"، فقد شاركوا بالفعل في حصة التدريب، بمن فيهم رونالد أراوخو. وقال المدرب إنه ينوي إجراء محادثة مع الأوروجوياني لتقرير ما إذا كان سيدخل القائمة لمباراة الغد، رغم أنه قبل التدريب لم يكن يخطط لاستخدامه.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP

    أرقام مرعبة للامين يامال هذا الموسم

    يُثبت النجم الشاب لامين يامال مباراة تلو الأخرى أنه الرقم الصعب في معادلة برشلونة لهذا الموسم (2025/2026)، حيث تعكس إحصائياته تطوراً مذهلاً في الفاعلية الهجومية. خاض يامال 21 مباراة في جميع المسابقات، ساهم خلالها بـ 22 هدفاً (سجل 9 وصنع 13)، بمعدل مساهمة يتخطى الهدف في كل مباراة، وذلك رغم غيابه عن الملاعب لفترة قصيرة في بداية الموسم (سبتمبر وأكتوبر) بداعي إصابة في الفخذ.

    في الدوري الإسباني، شارك يامال في 15 مباراة (14 منها كأساسي)، سجل خلالها 7 أهداف، كان أبرزها ثنائيته الرائعة في مرمى أتلتيك بيلباو، بالإضافة لتقديمه 8 تمريرات حاسمة. وعلى الصعيد الأوروبي، واصل تألقه في دوري الأبطال بتسجيله هدفين في 5 مباريات، فضلاً عن مساهمته في كأس الملك بصناعة هدف في مباراته الوحيدة. وتُظهر الأرقام اعتماد المدرب هانسي فليك عليه كركيزة لا تُمس، حيث خاض الدقائق التسعين كاملة في آخر 4 مباريات بالليغا، بما في ذلك ديربي كتالونيا الأخير ضد إسبانيول.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.


